باقة, الغربيّة:, الحكمة, الابتدائيّة, تحصّل, جائزة, التّربية, والتّعليم, لعام, 2018-2019‎,

أقَرَّ لواءُ حيفا في وزارة المعارف، منحَ جائزة التّربية والتّعليم، لعام 2017-2018 لمدرسة الحكمة الابتدائيّة، وذلك تقديرًا وتتويجًا للتميّز التّربويّ التّعليميّ والتّحصيليّ الخاصّ والمميّز، الذي تقودُهُ المدرسة، بإدارة المربّية أزل مَلَك.

وجاء في الرّسالة التي بَعَثَ بها مديرُ اللواء، د. ساعر هرئيل، إلى المدرسة والبلديّة، بشأن فوزها بالجائزة القيّمة: "تقديرًا على عملكم المميّز في مجالات التّربية... وهي تشكّل مثالًا ونموذجًا أعلى لتطوير جهاز التّربية، على أحسن وجه، سعيًا لتعزيز إنجازات الطّلّاب في المجالات التّعليميّة، القيميّة والاجتماعيّة-العاطفيّة".ويُشار إلى أنّ حفلًا تكريميًّا سيُعْقَدُ خلال شهر تشرين الثّاني، على شرف هذا الفوز، في مدينة حيفا، خلاله سيكونُ التّكريم الرّسميّ من قِبَلِ الوزارة.وقد بَعَثَ رئيسُ بلديّة باقة الغربيّة، المحامي مرسي أبو مخّ، برسالة شكر، تهنئة ومباركة لطواقم مدرّسي، عاملي وموظّفي مدرسة الحكمة الابتدائيّة، وعلى رأسهم المديرة، المربّية أزل ملك، مشجّعًا إيّاهم على مواصلة نهجهم العلميّ التّربويّ النّاجح، حاثًّا إيّاهم المواصلة على ذات الخطى وحصد المزيد من النّجاحات المشرّفة.وتُعْتَبَرُ مدرسة الحكمة الابتدائيّة، من أقدم وأعرق المؤسّسات التّربويّة التّعليميّة في مدينة باقة الغربيّة، وهي التي خرَّجَت العشرات من أفواج الطّلّاب والطّالبات، الذي تقلّد الكثير منهم أعلى المناصب في كافّة المجالات والحُقُول المعرفيّة والمهنيّة.