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الأحد صباحا - انقطاع بتزويد المياه في يافة الناصرة بسبب أعمال تعقيم وتطهير بركة المياه
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توثيق مخيف لحادث الطرق بجنين ومصرع 3 شبان
2018-10-21 13:57:49
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توثيق مخيف لحادث الطرق بجنين ومصرع 3 شبان
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