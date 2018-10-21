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مصطفى البرغوثي: الخان الاحمر صامد في وجه جريمة الحرب



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



قال النائب مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية ان الخان الاحمر و سكانه صامدون في وجه جريمة الحرب بهدمه و تهجير سكانه و التي يتنافس وزراء اسرائيل على الاسراع بها في اطار مزاوداتهم الانتخابية بعد ان عجزوا عن شن حرب جديدة مدمرة على قطاع غزة.



واضاف البرغوثي ان وزراء الحكومة الاسرائيلية يجب ان يحالوا الى محكمة الجنايات الدولية لمحاسبتهم على الجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني و على ترويجهم لجريمة حرب جديدة تتمثل في التطهير العرقي للخان التحمر و مواقع عديدة اخرى.


واكد البرغوثي ان المجتمع الدولي باسره يقف الى جانب الخان الاحمر و أن عزلة اسرائيل تتعمق بسبب صموده، وبسالة المقاومة الشعبية في الدفاع عنه.




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