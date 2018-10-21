مصطفى, البرغوثي:, الخان, الاحمر, صامد, في, وجه, جريمة, الحرب,

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قال المحامي باسل فلاح والذي ترافع عن الشاب محمد ابو زينب المتهم بقتل يارا أيوب...
اعلنت ادارة موقع جبل الشيخ اليوم الخميس ان المنتجع سيكون يوم غد مفتوح امام الزوار...
في حديث للصنارة نت مع احمد ابو زينب شقيق محمد من قرية الجش المتهم بقتل يارا ايوب...
قدمت النيابة العامة لواء الشمال للمحكمة المركزية في الناصرة اليوم الخميس لائحة...
ارتفع منسوب مياه بحيرة طبريا بـ 25 سنتمترًا منذ مطلع الأسبوع الحالي وبـ 47 سنتمترًا...
اصيب سائق سيارة اجرة بجراح متوسطة اثر تعرضه لاطلاق نار على مدخل بلدة كفرقرع اليوم...
عمم اتحاد جبال الناصرة بيانا على وسائل الإعلام ذكر فيه أن: "انقطاع في تزويد المياه...
في منتجع جبل الشيخ تجري الاستعدادات اليوم الخميس على قدم وساق لاعادة فتح المنتجع...
لقي عامل من طوالكرم يبلغ من العمر 40 عاما مصرعه اليوم الخميس اثر سقوطه من ارتفاع في...
من المتوقع أن يصل وفد من جهاز المخابرات العامة المصري، الخميس، إلى قطاع غزة، عبر...