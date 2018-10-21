تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-26 13:41:07 الجديدة المكر - اصابة متوسطة لشاب سقط من ارتفاع |  2018-12-26 13:26:27 جبارين: نتنياهو بكّر الانتخابات لاستباق لوائح الاتهام ضده |  2018-12-26 13:17:43 هزة أرضية بقوة 3.7 ضربت جنوب البحر الميت |  2018-12-26 13:13:14 وزارة التربية - المحكمة تلزم منظّمة المعلّمين فوق الابتدائيّة الغاء كل التشّويشات التي كانت مقررة |  2018-12-26 13:13:13 بلدية ام الفحم تدعو لضبط النفس وتحكيم العقل ولغة الحوار |  2018-12-26 12:14:58 المطران عطا الله حنا : تذكروا ان ارض الميلاد تنزف دما والعدالة سُرقت من بلادنا التي غُيب عنها السلام |  2018-12-26 12:03:09 ام من يركا تضع مولودها في البيت بمساعدة طاقم حيان |  2018-12-26 11:43:02 اصابة شاب على حوارة في الضفة بزعم تنفيذ عملية دهس |  2018-12-26 11:38:16 فيديو - الطيبي يطالب بقانون الفاكتور للطلاب خريجي القانون |  2018-12-26 11:45:49 العلماء يكتشفون أبعد نقطة على الإطلاق بالمجموعة الشمسية |  2018-12-26 11:56:04 7 جرائم قتل في ام الفحم منذ مطلع العام ‎ 2018 |  2018-12-26 11:23:55 الشهر القادم- طلب عضوية دائمة لفلسطين بالامم المتحدة |  2018-12-26 11:22:17 بعد 8 سنوات- الجامعة العربية ستعيد سوريا إلى صفوفها |  2018-12-26 11:12:56 صور -الالاف في امسية ميلادية بساحة المهد في بيت لحم |  2018-12-26 10:48:43 هل يتسبب مؤنس دبور في رحيل صلاح عن ليفربول ؟ |

الرئيسية | ميمعة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

8 ساعات من "الجحيم" على متن طائرة أرجنتينية



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



ظهرت صور مروعة لحالة طائرة تابعة للخطوط الجوية الأرجنتينية، بعد أن تسببت المطبات الهوائية الشديدة في إصابة 15 راكبا على متنها، خلال رحلة استغرقت 8 ساعات.



وواجهت الطائرة الاضطرابات بعد أن أقلعت من ميامي بفلوريدا متوجهة إلى بوينس آيرس في الأرجنتين، يوم الخميس 18 أكتوبر، وعلى متنها 192 راكبا.


وتظهر الصور التي يتم مشاركتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، المواد الغذائية المتناثرة في ممر طائرة إيرباص A330، بينما ينظر الركاب المذعورون إليها.

ويمكن رؤية أقنعة الأوكسيجين متدلية من السقف، فضلا عن تحطم الستار الحاجز بين قمرة القيادة والركاب، والخزانات المتناثرة على الأرض، بالإضافة إلى أدراج الأمتعة المفتوحة.

وتقول الشركة إن هذه الاضطرابات وقعت عندما وصلت الطائرة إلى الارتفاع المحدد للرحلة، وكانت هناك حركات مفاجئة في الهواء بسبب التغيرات في الغلاف الجوي.


ونقل 8 أشخاص أصيبوا خلال الرحلة إلى المستشفى فور وصولهم إلى المطار ليلة الخميس، وتمت معالجة آخرين على متن الطائرة.




كلمات متعلقة

8, ساعات, من, "الجحيم", على, متن, طائرة, أرجنتينية,

تابعونــا

لأول مرة.. "زي مدرسي ذكي" يراقب تحركات التلاميذ لأول مرة.. "زي مدرسي ذكي" يراقب تحركات التلاميذ 2018-12-26 | 12:50:23

شرع طلاب في مدارس صينية باستخدام زي مدرسي "ذكي" مجهز برقائق ذكية، وذلك لمراقبة...

العلماء يكتشفون أبعد نقطة على الإطلاق بالمجموعة الشمسية العلماء يكتشفون أبعد نقطة على الإطلاق بالمجموعة الشمسية 2018-12-26 | 11:45:49

أعلن فريق من علماء الفلك الأميركيين اكتشاف أبعد نقطة على الإطلاق في المجموعة...

"شاومي" تكشف عن هاتفها الجديد "شاومي" تكشف عن هاتفها الجديد 2018-12-26 | 09:20:44

كشفت شركة "شاومي" عن هاتفها الذكي الجديد Mi Play الذي يمتاز بكاميرا خلفية مزدوجة،...

بعد الصين.. ألمانيا تحظر بيع "آيفون"! بعد الصين.. ألمانيا تحظر بيع "آيفون"! 2018-12-25 | 07:43:39

قرر القضاء الألماني حظر بيع بعض نماذج هواتف آيفون في البلاد، بعد أن اعتبر "آبل"...

مذيع يوقف مأساة انتحار على الهواء مباشرة ! مذيع يوقف مأساة انتحار على الهواء مباشرة ! 2018-12-24 | 14:00:33

اتصل شاب بريطاني بمقدم برامج إذاعية في بريطانيا أثناء برنامجه على الهواء مباشرة،...

التحديث الأخير لهواتف آيفون يعطّل الاتصال بالإنترنت التحديث الأخير لهواتف آيفون يعطّل الاتصال بالإنترنت 2018-12-24 | 13:00:00

ذكرت تقارير تقنية، أن التحديث الذي أطلقته شركة "أبل"، يوم الثلاثاء، أدى إلى مشكلة...

لماذا لم يفرح بعض الفلبينيين بفوز ملكة جمال الكون 2018؟ لماذا لم يفرح بعض الفلبينيين بفوز ملكة جمال الكون 2018؟ 2018-12-24 | 11:50:21

سبب فوز المواطنة الفلبينية، كاتريونا غري، بمسابقة ملكة جمال الكون 2018، مشاعر...

حارس معدم يتحول إلى "سبايدرمان" ويساعد 11 ألف طفل حارس معدم يتحول إلى "سبايدرمان" ويساعد 11 ألف طفل 2018-12-24 | 06:49:05

استقال حارس أمن في أميركا من وظيفته، ليتحول إلى بطل إنساني استطاع أن يساعد أكثر من...

بيكهام.. أول لاعب كرة قدم يقترب من الفضاء بيكهام.. أول لاعب كرة قدم يقترب من الفضاء 2018-12-22 | 07:23:54

قالت تقارير صحفية، إن نجم المنتخب الإنجليزي السابق، ديفيد بيكهام، يجري محادثات...

ادفع هذا المبلغ الخيالي وشاهد تايتانيك الغارقة! ادفع هذا المبلغ الخيالي وشاهد تايتانيك الغارقة! 2018-12-21 | 18:04:02

قد يبدو الأمر أشبه بخرافة، لكن هناك خطة فعلية لتمكين الناس من الذهاب إلى باطن...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مصرع شاب غرق غرقا شاطئ الزيب شمالي نهاريا مدينة بحر مياه شاطئ الزيب احتراق حريق بيت قرية عسفيا اطفاء دون اصابات لم يبلغ اضرار جسيمة اخماد فتاة قاصر من الرينة استهد استشهاد تبكي علي امي تصريح مدعي اعتقالاتحاد ابناء سخنين رعنانا لقاء مباراة الدرجة العليا كأس الدولة فريق الطفل العنكبوت الفلسطيني تحطيم محمد الشيخ ليونة غينيس رقم قياسي تراكتور حادث اصابة خطيرة رجل سائق سهل سهول قرية قرب أبو سنان مستشفى الشرطة التحقيق احتراق شاحنة سيارة دون اصابات ميشور ادوميم شمارف القدس اطفاء اخماد حريق كلاليت الطيبة عيادة حرق اضرام النار اضرار استنكار بلدية حريق اطفاء قرية ابطن سيارات قديمة اندلاع النار اخماد تحقيق اضرار جسيمة دون اصاباتمسيرة عيد الفطر المبارك شفاعمرو مشاركة واسعة عرعره افطار رمضاني وزير الداخلية درعي اديان رجال مشاركة واسعة ائمة مؤذنون المقيبلة الاعدادية مدرسة صندلة اعلان الاضراب المفتةح لجنة اولياء امور الطلاب اعلان بايرن ميونخ ارسنال دوري ابطال اوروبا بث مباشر مباراة حي الاسير الفلسطيني بلال كايد المضرب عن الطعام افراج فوري شعرات تضامن اسلحة ذخيرة قرية طوبا زنغرية تفتيش شرطة تحقيق حيازة سلاح
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com