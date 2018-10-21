ظهرت صور مروعة لحالة طائرة تابعة للخطوط الجوية الأرجنتينية، بعد أن تسببت المطبات الهوائية الشديدة في إصابة 15 راكبا على متنها، خلال رحلة استغرقت 8 ساعات.

وواجهت الطائرة الاضطرابات بعد أن أقلعت من ميامي بفلوريدا متوجهة إلى بوينس آيرس في الأرجنتين، يوم الخميس 18 أكتوبر، وعلى متنها 192 راكبا.وتظهر الصور التي يتم مشاركتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، المواد الغذائية المتناثرة في ممر طائرة إيرباص A330، بينما ينظر الركاب المذعورون إليها.ويمكن رؤية أقنعة الأوكسيجين متدلية من السقف، فضلا عن تحطم الستار الحاجز بين قمرة القيادة والركاب، والخزانات المتناثرة على الأرض، بالإضافة إلى أدراج الأمتعة المفتوحة.وتقول الشركة إن هذه الاضطرابات وقعت عندما وصلت الطائرة إلى الارتفاع المحدد للرحلة، وكانت هناك حركات مفاجئة في الهواء بسبب التغيرات في الغلاف الجوي.ونقل 8 أشخاص أصيبوا خلال الرحلة إلى المستشفى فور وصولهم إلى المطار ليلة الخميس، وتمت معالجة آخرين على متن الطائرة.