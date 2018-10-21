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برشلونة يفتقد ميسي في 6 مباريات حاسمة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تأكد رسميا غياب اللاعب الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، عن مباراة الكلاسيكو، يوم الأحد المقبل، ضمن إطار الجولة العاشرة من مباريات الليجا الإسبانية.



وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" المقربة من برشلونة، اليوم الأحد، إن ميسي سيغيب عن الفريق الكتالوني لنحو 3 أسابيع، أي أنه من المتوقع أن يغيب عن الفريق 6 مباريات.


وسيغيب قائد برشلونة، عن مباراة الإنتر في دوري الأبطال، الأربعاء المقبل، ثم أمام ريال مدريد في الكلاسيكو، يوم الأحد، وكذلك عن المواجهة الثانية أمام الإنتر منتصف الأسبوع المقبل.


كما سيفتقد برشلونة لجهود البرغوث الأرجنتيني عن مواجهة الذهاب مع فريق ليونيسا في كأس ملك إسبانيا، ثم عن مباراتي رايو فاليكانو وريال بيتيس في الليجا.


وتشير التقديرات إلى أن ميسي قد يكون جاهزا للمشاركة في المباراة أمام أتلتيكو مدريد في واندو متروبوليتانو في 24 نوفمبر/تشرين ثاني المقبل




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