ماذا, قالت, نجوى, كرم, عن, عملية, تجميل, أنفها؟,

أثار خبر خضوع الفنانة اللبنانية نجوى كرم، لعملية تجميل في أنفها حالة جدل كبيرة عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب ما وصفه النشطاء بحالة التغير الكبير في ملامحها بعد الجراحة.

نجوى كرم، كانت قد كشفت في تصريحات تلفزيونية سابقة لها: «إنها تعرضت لحادث في أنفها منذ سنوات وأنها خافت وقتها الخضوع لعمليات تجميل وذلك بسبب الخوف من التأثير على صوتها».وكانت نجوى، قد صرحت قبل ذلك أيضًا أنها لا تمانع الخضوع لحقن البوتكس، وذلك لأن كل عمر وله متطلباته.وكانت نجوى كرم، قد أعدت مفاجأة لجمهورها بعد خضوعها للجراحة وهي تصويرها لفيديو كليب أغنية جديدة، كانت ستكون بمثابة الظهور الأول لها بعد الجراحة ولكن ظروف وفاة والد الفنان اللبناني فارس كرم أفسدت عليها المفاجأة.الفنانة اللبنانية تصدرت موقع “تتويتر”، بعد ساعات قليلة من ظهورها في عزاء والد الفنان فارس كرم، وذلك في هاشتاج تضمن اسم “أنف نجوى كرم”، والذي تعرضت فيه لانتقادات البعض بينما أكد البعض أنه من حقها وليس لأحد التدخل في ذلك.