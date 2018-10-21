حماس:, اللواء, كامل, في, غزة, قريبا, وتوافق, لوقف, اطلاق, النار,

أكدت حركة (حماس)، اليوم الأحد، أن وزير المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل سيزور قطاع غزة قريباً، في ظل توافق كبير في الآراء بين الجانبين.

وقال القيادي في حماس، طاهر النونو:"وزير المخابرات المصرية اللواء عباس كامل سيزور غزة قريباً، في ظل توافق كبير في الآراء بين الجانبين، وقضية تثبيت وقف إطلاق النار تدرس في إطار التوافق الوطني العام، وعند التوصل لتفاهمات سيعلن عنها بشفافية".وكان وفد أمني مصري رفيع المستوى زار غزة مساء الخميس الماضي، وبحث مع قيادة حماس وعلى رأسهم رئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية موضوع التهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي والأوضاع الأمنية المتدهورة في ضوء التهديدات الإسرائيلية بشن عدوان على غزة واستهداف قادة حماس.وقال مصدر مصري الخميس، إنه "في إطار الجهود المصرية المستمرة وحرص القيادة السياسية على تهدئة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وفِي ضوء حالة التوتر، التي يشهدها قطاع غزة حالياً مع اسرائيل كلّف رئيس المخابرات العامة وفد برئاسة وكيل الجهاز اللواء أيمن بديع وعضوية اللواء أحمد عبد الخالق بالتوجه إلى الاراضي الفلسطينية وإسرائيل للعمل على تهدئة الأوضاع وبما يسهم في سرعه إنجاز المصالحة الفلسطينية وتوفير المناخ الملائم للمجتمع الدولي تنفيذ تعهداته تجاه تحسين الأوضاع المعيشية للشعب الفلسطيني وبصفة خاصة قطاع غزة".