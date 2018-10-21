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نهاية الاسبوع - ليلة السبت - الاحد يبدأ التوقيت الشتوي



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



يبدأ (ليلة السبت - الاحد 28 تشرين الاول/ اكتوبر , نهاية الاسبوع الحالي ,  العمل وفق التوقيت الشتوي.



يتم تأخير عقارب الساعة عند الساعة 2 من فجر يوم الاحد ساعة للوراء ليكسب الجمهور ساعة نوم إضافية، وذلك بعد 219 يوما من العمل وفق التوقيت الصيفي.


ويستمر العمل بالتوقيت الشتوي 152 يوما وينتهي العمل به يوم 29 آذار/ مارس 2019 عشية عيد الفصح اليهودي.





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