صور.., مصرع, 3, مواطنيين, في, حادث, سير, مروع, في, جنين,

لقي ثلاثة مواطنين من بلدة جبع وقرية العطارة جنوب جنين، اليوم الأحد، مصرعهم، في حادث سير مروع على شارع جنين - نابلس .

وقال المتحدث باسم الشرطةالفلسطينية العقيد لؤي ارزيقات، إن الحادث وقع بين مركبتين قرب مفرق جبع جنوب جنين، وإن الشرطة باشرت بالتحقيق للوقوف على ملابسات الحادث.وذكر مدير اسعاف الهلال الأحمر في جنين محمود السعدي، أن مواطنين من قرية العطارة، وآخر من بلدة جبع، لقوا مصرعهم في الحادث، ونقلت جثثهم إلى مستشفى جنين الحكومي.وعلم ان ضحايا الحادث هم :شاهر عبد الرحيم ناصر / العطارهجعفر اسماعيل ناصر / العطارهاحسان خالد فشافشه /جبع