بمشاركة, المئات:, وقفة, احتجاجية, في, اعقاب, اطلاق, النار, على, مكتب, العربية, للتغيير, في, اكسال*,

‎بدعوة من قوى التحالف ، قائمة التغيير، العربيه للتغيير وقائمة العدالة، شارك المئات من أبناء قرية اكسال في وقفة احتجاجيه ضد العنف والجريمة والسلاح والاعتداء الهمجي على مكتب العربيه للتغيير، حيث اقدم مجهولون باطلاق النار على مكتب العربية للتغيير في قرية اكسال.تحدث خلال الوقفة كل من المحامي محمد رافع شلبي مرشح قوى التحالف والتغيير لرئاسة مجلس اكسال المحلي والسيد محمد موسى دراوشه والحاج عمر يونس دراوشه وسليم عبد الهادي والمحامي احمد فاروق دراوشه، حيث عبروا عن استنكارهم الشديد ورفضهم القاطع للاعتداء على مكتب العربية للتغيير في اكسال ولأي محاولة لزعزة الاستقرار والسلم الأهلي في قرية اكسال المعروفة بالروابط الاجتماعية المتينة.كما وشدد المتحدثون على ضرورة الترفع عن المشادات في صفحات التواصل الاجتماعي ورفض التهجم الشخصي والتجريح ضد المرشحين.واجمع الحضور على ضرورة الحفاظ على النسيج الكسلاوي وعدم الانجرار وراء الاستفزازات والحفاظ على جو انتخابي ديموقراطي في القرية.