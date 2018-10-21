تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-30 11:04:13 هدم بناية تضم منشآت سكنية وتجارية في واد الجوز بالقدس |  2019-01-30 10:58:21 الاتحاد الأوروبي يستبدل قضاة بشر بـ "روبوتات ذكية" |  2019-01-30 10:54:27 زوجة مارسيلو تتحدث عن رونالدو وتشعل الأجواء |  2019-01-30 10:51:45 الأردنيون يحتفلون اليوم بعيد ميلاد الملك الـ 57 |  2019-01-30 10:41:24 صور - اطلاق النار على امرأة شرقي القدس بادعاء محاولة الطعن |  2019-01-30 10:17:49 جنين - استخراج كمية كبيرة من المسامير من معدة مريض |  2019-01-30 10:08:33 تعبيد شارع 805 (بين مفرق الحمرا وديرحنا) بعد معاناة الاهالي |  2019-01-30 09:59:23 خط شعارات عنصرية على سيارات شمال رام الله |  2019-01-30 09:52:12 بلدة إيطالية ساحرة تقدم 10 آلاف دولار لمن يهاجر إليها |  2019-01-30 09:39:05 غانتس يبدأ حملته ويهاجم نصر الله وسنوار وروحاني وسليماني |  2019-01-30 09:23:12 المحكمة العليا الفنزويلية تحظر سفر غوايدو وتجمد حساباته |  2019-01-30 08:39:24 كفرمندا - ضبط مفرقعات وزجاجات حارقة واعتقال مشتبه |  2019-01-30 08:31:10 إطلاق ميزة الرد الخاص في مجموعات واتساب.. وهكذا تستخدمها |  2019-01-30 08:28:12 غرق 130 مهاجرا قبالة ساحل جيبوتي |  2019-01-30 08:17:12 المغامر المنداوي مزهر عبد الحليم عنان يوجه رسالة لاهالي كفرمندا من قمة جبل "الاكونكاجوا"- لنعش بأمن وأمان ومحبة |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

إسرائيل تحيي اليوم ذكرى اغتيال رئيس الوزراء سابقا رابين



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



تحيي إسرائيل اليوم الذكرى الثالثة والعشرين لاغتيال رئيس الوزراء سابقا يتسحاق رابين.


 وستنطلق الفعاليات بمراسم لايقاد "شمعة يتسحاق" في مقر رؤساء إسرائيل بالقدس الساعة الواحدة من بعد الظهر. 

كما ستقام مراسم تأبينية رسمية في مقبرة "عظماء الامة"  في القدس الساعة الثالثة لاحياء ذكرى اغتيال رابين ووفاة عقيلته ليئا قبل سبعة عشر عاما. 




كلمات متعلقة

إسرائيل, تحيي, اليوم, ذكرى, اغتيال, رئيس, الوزراء, سابقا, رابين,

تابعونــا

هدم بناية تضم منشآت سكنية وتجارية في واد الجوز بالقدس هدم بناية تضم منشآت سكنية وتجارية في واد الجوز بالقدس 2019-01-30 | 11:04:13

هدمت جرافات بلدية القدس اليوم الاربعاء بناية تضم منشآت سكنية وتجارية تعود لعائلة...

صور - اطلاق النار على امرأة شرقي القدس بادعاء محاولة الطعن صور - اطلاق النار على امرأة شرقي القدس بادعاء محاولة الطعن 2019-01-30 | 10:41:24

أطلق جنود من الجيش الإسرائيلي النار تجاه امرأة فلسطينية قرب حاجز الزعيم شرقي...

جنين - استخراج كمية كبيرة من المسامير من معدة مريض جنين - استخراج كمية كبيرة من المسامير من معدة مريض 2019-01-30 | 10:17:49

أجرى طاقم الجراحة في مستشفى "الدكتور خليل سليمان" في مدينة جنين شمالي الضفة...

تعبيد شارع 805 (بين مفرق الحمرا وديرحنا) بعد معاناة الاهالي تعبيد شارع 805 (بين مفرق الحمرا وديرحنا) بعد معاناة الاهالي 2019-01-30 | 10:08:33

يجري العمل على تصليح وتعبيد شارع 805 الواصل من مفرق الحمرا الى بلدة ديرحنا الذي...

خط شعارات عنصرية على سيارات شمال رام الله خط شعارات عنصرية على سيارات شمال رام الله 2019-01-30 | 09:59:23

أعطب مستوطنون فجر اليوم الاربعاء، عدداً من مركبات المواطنين في قرية اللبن...

غانتس يبدأ حملته ويهاجم نصر الله وسنوار وروحاني وسليماني غانتس يبدأ حملته ويهاجم نصر الله وسنوار وروحاني وسليماني 2019-01-30 | 09:39:05

صرح رئيس حزب المنعة لإسرائيل بيني غانتس بان زعامة الدولة الحالية تحث على التحريض...

كفرمندا - ضبط مفرقعات وزجاجات حارقة واعتقال مشتبه كفرمندا - ضبط مفرقعات وزجاجات حارقة واعتقال مشتبه 2019-01-30 | 08:39:24

لا زالت الشرطة تجري تحقيقات واسعة في قضية الشجار العنيف الذي شهدته بلدة كفرمندا...

المغامر المنداوي مزهر عبد الحليم عنان يوجه رسالة لاهالي كفرمندا من قمة جبل "الاكونكاجوا"- لنعش بأمن وأمان ومحبة المغامر المنداوي مزهر عبد الحليم عنان يوجه رسالة لاهالي كفرمندا من قمة جبل "الاكونكاجوا"- لنعش بأمن وأمان ومحبة 2019-01-30 | 08:17:12

سَجَدَ البطل العربي المنداوي مزهر وليد خضر عبد الحليم- عنان سجدة شكر لله تعالى على...

الطقس - ارتفاع آخر على درجات الحرارة الطقس - ارتفاع آخر على درجات الحرارة 2019-01-30 | 06:00:43

قالت دائرة الأرصاد، أن الجو يكون اليوم الأربعاء، صافيا بوجه عام ولطيفاً خلال...

بيني غانتس يؤكد ان حكومة برئاسته ستحافظ على نزاهة الحكم وتسعى للسلام بيني غانتس يؤكد ان حكومة برئاسته ستحافظ على نزاهة الحكم وتسعى للسلام 2019-01-29 | 22:31:41

صرح رئيس حزب المنعة لإسرائيل بيني غانتس بان زعامة الدولة الحالية تحث على التحريض...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids اطباء العائلة الشمال مؤتمر الناصرة تحتضن د. بشارات بشارة مستشفى الاتجليزي سمر قبطي منع تأخير تفتيش مطار اسرائيل بن غوريون الدولي كولومبيا ممثلة 5 قتلى ام اطفالها الاربعة حريق احتراق بيت مدينة القدس شارع الخليل تأييد دعم داعش المزرعة مشتبه تنظيم اعتقال الزرعة قرية الشرطة عرابة تسمية شوارع القرية مجلس محلي قرية البطريرك ثيوفيلوس الثالث بيت لحم وسط غياب جماهيري استقبال قسائم بناء جبل طرعان المعارضة تمويل توزيع مجلس عماد امين دحلة محمد الجوابره مصرع شاب واصابة اخر شجار عائلي في كفر قاسم الشرطة اسراء عابد الناصرة اطلاق سراح المحكمة اليوم العفولة سكين حيازة راهبة محلية جديدة دير الكرمل مدينة حيفا وديع ابو نصار احباط محاولة تهريب مخدرات ماريخوانا الحدود مصر اسرائيل اعتقال مشتبهين شبان عرب النقب طعن 3 اشخاص ريشون لتسيون مجهول استنفار الشرطة اصابات متفاوته بالغة علي سلطي الناصرة الطالب فيراييتي يطلب منه تحقيق السلام موجة حر تضرب البلاد تستمر حتى السبت تحذير المواطنين الحرارة تصل الى 40 درجة مئويةعامل شاب طرعان موز افعى سامة جذع شجرة زواحف عثور
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com