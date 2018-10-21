إسرائيل, تحيي, اليوم, ذكرى, اغتيال, رئيس, الوزراء, سابقا, رابين,

وستنطلق الفعاليات بمراسم لايقاد "شمعة يتسحاق" في مقر رؤساء إسرائيل بالقدس الساعة الواحدة من بعد الظهر.كما ستقام مراسم تأبينية رسمية في مقبرة "عظماء الامة" في القدس الساعة الثالثة لاحياء ذكرى اغتيال رابين ووفاة عقيلته ليئا قبل سبعة عشر عاما.

تحيي إسرائيل اليوم الذكرى الثالثة والعشرين لاغتيال رئيس الوزراء سابقا يتسحاق رابين.

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