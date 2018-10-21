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نتنياهو: سيتم إخلاء خان الأحمر والكابينيت سيقرر الموعد



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



عقد صباح اليوم اجتماع للمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية لمناقشة قرار ارجاء اخلاء قرية خان الأحمر الى الشرق من القدس. 


وقال رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو في مستهل لقائه وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين في القدس، إنه سيتم اخلاء خان الأحمر لان هذا قرار صادر عن المحكمة لافتا الى ان الارجاء لن يكون حتى اشعار آخر كما تناقلته وسائل الاعلام وانما لمدة وجيزة. 

ويفيد مراسلنا ان نتانياهو اكد ان المجلس الوزاري المصغر هو الذي سيحدد هذه المدة.


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