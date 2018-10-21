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صور - 3500 مخالفة سير نهاية الاسبوع الفائت



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أسفرت حملة واسعة لشرطة السير على امتداد شوارع البلاد نهاية الاسبوع الماضي (الجمعة والسبت ) عن تحرير حوالي  3500 مخالفة سير في انحاء البلاد. 

واشارت الشرطة الى انه تم وضبط 700 سائقا ومخالفتهم بسبب السرعة الفائقة، حيث تم استدعاؤهم للمحاكمة الى جانب تحرير مخالفات لهم.




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