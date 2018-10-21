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علماء يكتشفون "الطريقة الصحية" لطهي الأرز



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لطالما كان الأرز طبقا دائما على كل الموائد العربية والعالمية، إلا أن الناس دائما ما يتخوفون من كثرة السعرات الحرارية فيه وما يسببه من سمنة.



ويعتقد باحثون في سريلانكا أنهم وجدوا طريقة جديدة لطهي الأرز ستقلل من السعرات الحرارية بنسبة تصل إلى 50 بالمئة، كما أنها توفر بعض الفوائد الصحية المهمة الأخرى.


وأوضح الباحثون أن الحيلة التي استندوا إليها هي إضافة زيت جوز الهند إلى الماء المغلي قبل إضافة حبات الأرز، وأن ملعقة صغيرة من الزيت تقريبا كافية لكل نصف كوب من الأرز.


واقترح الباحثون أنه يجب ترك الأرز يبرد في الثلاجة لمدة 12 ساعة بعد الطهي، ثم تسخينه في الميكروويف عندما يكون الشخص جاهزا لتناول الطعام.


وأشاروا إلى أن إضافة زيت جوز الهند وتبريد الأرز قبل استهلاكه يخلص حباته من نصف السعرات الحرارية، مقارنة مع طهي الأرز بالطريقة التقليدية، حسبما نشر موقع "بزنس إنسايدر" يوم السبت.


ويسعى الباحثون الآن لتكرار التجربة مع الأطعمة النشوية الأخرى الطبيعية مثل الخبز لمعرفة ما إذا كانت النتيجة نفسها يمكن أن تحدث أم لا.


ويعرّض كثير من الناس حياتهم إلى الخطر بسبب طريقة طهي الأرز، الذي لا غنى عنه في أي منزل تقريبا، لكن بعض العلماء توصلوا إلى أن إضافة مزيد من الماء في القدر أثناء طهي الأرز أو حتى نقعه في الماء قبل طهيه بليلة، هي الطريقة المثلى للتخلص من سموم الزرنيخ الموجودة فيه.


وحسب صحيفة "تليغراف" البريطانية، فإن الأرز يتعرض للتلوث بالمواد الكيماوية نتيجة للسموم والمبيدات الحشرية التي يمكن أن تظل في التربة لعقود.


ووفقا للتجارب العلمية، يمكن أن تكون الطريقة التي يطهى بها الأرز هي تقليل التعرض إلى هذا السم القاتل.




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