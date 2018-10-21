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فيتامينات "تطيل العمر" .. علماء ينشرون القائمة الكاملة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



حدد أحد العلماء 36 نوعا من الفيتامينات والعناصر الغذائية يمكنها إضافة بضع سنوات إلى حياة كل فرد، بحسب موقع صحيفة ديلي ميل البريطانية.



فيتامين أ

يحمي من: العمى وبعض أنواع السرطان وحب الشباب وترقق العظام.

ويوجد في: الكبد، وزيوت السمك، والحليب ، والبيض، والخضروات البرتقالية مثل البطاطا الحلوة والجزر.

فيتامين ب 1 (الثيامين)

يحمي من: تلف الأعصاب والعضلات والقلب

يوجد في: لحوم البقر والكبد والمكسرات والشوفان والبرتقال والبيض والبذور والبازلاء.

فيتامين ب 2 (ريبوفلافين)

يحمي من: إعتام عدسة العين وأمراض القلب والصداع النصفي

يوجد في: اللحوم الحمراء واللوز ومنتجات الألبان والبيض والأسماك والخضار الورقية الخضراء ، مثل اللفت والسبانخ.

فيتامين ب 6

يحمي من: أمراض القلب والسكتة الدماغية والزهايمر.

يوجد في الدواجن والأسماك والخبز والبيض والخضروات.

فيتامين ب 12

يحمي ضد: فقر الدم.

يوجد في: منتجات الحيوانات بما في ذلك اللحوم والدواجن والأسماك والبيض ومنتجات الألبان، وكذلك الحبوب.


البيوتين

يحمي ضد: التصلب المتعدد

يوجد في: صفار البيض، اللوز، القرنبيط، الجبن، الفطر، البطاطا الحلوة والسبانخ.

فيتامين سي

يحمي من: أمراض القلب وهشاشة العظام، والإميليا والإسقربوط.

يوجد في: جميع الفواكه والخضروات، وخاصة القرنبيط.

الكولين

يحمي من أمراض الكبد والدماغ والعضلات وتلف الجهاز العصبي.

يوجد في: الكبد والسلمون والحمص والبيض والديك الرومي.

فيتامين هـ

يحمي من التهابات الجلد والقلب والعين الضرر.

يوجد في: الزيوت النباتية والمكسرات والبذور والخضار الورقية الخضراء.

حمض الفوليك

يحمي من: السنسنة المشقوقة عند الأطفال حديثي الولادة عند تناولها في مرحلة مبكرة من الحمل وبعض أنواع السرطان وفقر الدم.

يوجد في: الخضروات الورقية الخضراء، والحمضيات والفاصوليا والخبز والحبوب المدعمة.

النياسين

يحمي من: أمراض القلب وتلف الدماغ والتهاب المفاصل.

يوجد في الكبد، والدجاج، والتونة، وتركيا، وسمك السلمون، والأنشوجة، ولحم الخنزير ولحم البقر.

فيتامين ب 5 (بانتوثينات)

يحمي من مرض فرط الحركة وتشتت الانتباه، والتهاب المفاصل ، والحساسية ، وفقدان الشعر، والربو والتهاب القولون.


يوجد في: الفطر والأسماك والأفوكادو والبيض والدجاج ولحم البقر ولحم الخنزير وبذور عباد الشمس.


الكالسيوم


يحمي من: تلف العظام وبعض أنواع السرطان والسكري.


يوجد في: الألبان والخضار الورقية الخضراء، وفول الصويا والتوفو والأسماك العظيمة، مثل السردين والمنتجات المدعمة مثل الخبز ومشروبات الصويا.


الكلوريد


يحمي من: مستويات ضغط الدم الخطرة وضعف الإشارات العصبية


يوجد في: الملح، والأعشاب البحرية، والجادور، والطماطم، والخس، والكرفس، والزيتون.

الكروم

يحمي ضد: مرض السكري

يوجد في الخضروات والحبوب الكاملة، ولحوم البقر والدواجن ومنتجات الألبان.

الكوبالت

يحمي من: تلف العصب

يوجد في الأسماك والمكسرات والحبوب والخضروات الورقية الخضراء.

النحاس

يحمي من: تلف الخلايا العصبية

يوجد في: المحار، والحبوب الكاملة، والفاصوليا، والمكسرات، والبطاطا والكلى والكبد.

اليود

يحمي من: تلف العظام والخلل المناعي.

يوجد في: الأعشاب البحرية ، وسمك القد، ومنتجات الألبان، والروبيان، والتونة، والبيض والخوخ.

الحديد

يحمي من: انخفاض مستويات الأكسجين في الجسم.


يوجد في: اللحوم الحمراء، والمحار، والسبانخ، والكبد ، والعدس، وبذور القرع، والكينوا والديك الرومي.

الموليبدينوم

يحمي من: سرطان المريء وأمراض الكبد، وعدوى الخميرة والحساسية.


يوجد في: البازلاء والعدس والفاصوليا والمكسرات والصويا ومنتجات الألبان والبيض والحبوب الكاملة.


الفوسفور


يحمي من: التهاب المفاصل وهشاشة العظام والانخفاض المعرفي.

يوجد في: الحليب واللحوم والفاصوليا والعدس والمكسرات.

البوتاسيوم

يحمي من: السكتة الدماغية وهشاشة العظام وحصى الكلى.

يوجد في البطاطا الحلوة واللبن والهلبوت.

الصوديوم

يحمي من تلف العضلات والأعصاب.

يوجد في: الملح ، واللحوم المدخنة.

كبريت

يحمي من: العدوى البكتيرية وحب الشباب.

يوجد في: المأكولات البحرية والبيض والكبد والكلى والمكسرات ومنتجات الألبان.

الزنك

يحمي من: النزيف ، ضعف الجهاز المناعي ومشاكل الغدة الدرقية.

يوجد في: المأكولات البحرية واللحوم والدواجن والبيض والفاصوليا والعدس والمكسرات والبذور.

فيتامين ك

يحمي من: مرض القلب وهشاشة العظام والتدهور المعرفي.

يوجد في: البقدونس والسبانخ والعنب والبيض.

عنصر السيلينيوم


يحمي من: أمراض القلب، والزهايمر، والسكتة الدماغية وبعض أنواع السرطان.


يوجد في: الجوز البرازيلي وبذور عباد الشمس والدجاج والبيض والسردين.

فيتامين د

يحمي من: الكساح (المعروف باسم لين العظام في البالغين) ، وبعض أنواع السرطان وأمراض القلب والسكري وتراجع الوعي.

يوجد في: أشعة الشمس والأسماك الزيتية، مثل سمك السلمون والسردين والماكريل.

ألاحماض الدهنية أوميغا -3

يحمي ضد: مرض القلب، والزهايمر، وباركنسون، وانفصام الشخصية، والاكتئاب ثنائي القطب.

يوجد في: الأسماك الزيتية.

الماغنيسيوم

يحمي من: السرطان، وخاصة الرئة، وأمراض القلب والسكتة الدماغية.

يوجد في: الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والمكسرات والبذور.

الكولين

يحمي من: التدهور المعرفي.

وجدت في: الكبد والفول السوداني واللحوم الحمراء والدواجن والأسماك والمعكرونة والشعرية والأرز.

التورين

يحمي من: أمراض القلب ، والتدهور المعرفي ، السكري وأمراض الميتوكوندريا (مراكز الطاقة في الخلية)، التي يمكن أن تسبب تلف في الدماغ.

يوجد في: الأسماك وغيرها من المأكولات البحرية والأعشاب البحرية والبيض واللحوم الداكنة من الدواجن.

أرغوثيونئين


يحمي من: أمراض القلب، وتلف في الدماغ والعين.


يوجد في: الفطر واللحوم والدواجن والفاصوليا الحمراء.


الكيونين


يحمي من: التصلب المتعدد ، انفصام الشخصية ، التوحد، والاكتئاب ثنائي القطب.


يوجد في: الطماطم والقمح ومياه جوز الهند ومنتجات الألبان.


الكاروتينات


الكاروتينات هي مضادات للأكسدة تنتجها النباتات وتتألف من: 

لوتين

زياكسانثين
الليكوبين

ألفا وبيتا كاروتين

بيتا كريبتوزانثين


تحمي من: العمى، التدهور المعرفي، أمراض القلب، والسرطانات المختلفة، وارتفاع ضغط الدم ، وفقدان السمع، والالتهاب وضرر الجهاز المناعي


توجد في: الفواكه والخضروات.




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