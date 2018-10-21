حدد أحد العلماء 36 نوعا من الفيتامينات والعناصر الغذائية يمكنها إضافة بضع سنوات إلى حياة كل فرد، بحسب موقع صحيفة ديلي ميل البريطانية.

فيتامين أيحمي من: العمى وبعض أنواع السرطان وحب الشباب وترقق العظام.ويوجد في: الكبد، وزيوت السمك، والحليب ، والبيض، والخضروات البرتقالية مثل البطاطا الحلوة والجزر.فيتامين ب 1 (الثيامين)يحمي من: تلف الأعصاب والعضلات والقلبيوجد في: لحوم البقر والكبد والمكسرات والشوفان والبرتقال والبيض والبذور والبازلاء.فيتامين ب 2 (ريبوفلافين)يحمي من: إعتام عدسة العين وأمراض القلب والصداع النصفييوجد في: اللحوم الحمراء واللوز ومنتجات الألبان والبيض والأسماك والخضار الورقية الخضراء ، مثل اللفت والسبانخ.فيتامين ب 6يحمي من: أمراض القلب والسكتة الدماغية والزهايمر.يوجد في الدواجن والأسماك والخبز والبيض والخضروات.فيتامين ب 12يحمي ضد: فقر الدم.يوجد في: منتجات الحيوانات بما في ذلك اللحوم والدواجن والأسماك والبيض ومنتجات الألبان، وكذلك الحبوب.البيوتينيحمي ضد: التصلب المتعدديوجد في: صفار البيض، اللوز، القرنبيط، الجبن، الفطر، البطاطا الحلوة والسبانخ.فيتامين سييحمي من: أمراض القلب وهشاشة العظام، والإميليا والإسقربوط.يوجد في: جميع الفواكه والخضروات، وخاصة القرنبيط.الكولينيحمي من أمراض الكبد والدماغ والعضلات وتلف الجهاز العصبي.يوجد في: الكبد والسلمون والحمص والبيض والديك الرومي.فيتامين هـيحمي من التهابات الجلد والقلب والعين الضرر.يوجد في: الزيوت النباتية والمكسرات والبذور والخضار الورقية الخضراء.حمض الفوليكيحمي من: السنسنة المشقوقة عند الأطفال حديثي الولادة عند تناولها في مرحلة مبكرة من الحمل وبعض أنواع السرطان وفقر الدم.يوجد في: الخضروات الورقية الخضراء، والحمضيات والفاصوليا والخبز والحبوب المدعمة.النياسينيحمي من: أمراض القلب وتلف الدماغ والتهاب المفاصل.يوجد في الكبد، والدجاج، والتونة، وتركيا، وسمك السلمون، والأنشوجة، ولحم الخنزير ولحم البقر.فيتامين ب 5 (بانتوثينات)يحمي من مرض فرط الحركة وتشتت الانتباه، والتهاب المفاصل ، والحساسية ، وفقدان الشعر، والربو والتهاب القولون.يوجد في: الفطر والأسماك والأفوكادو والبيض والدجاج ولحم البقر ولحم الخنزير وبذور عباد الشمس.الكالسيوميحمي من: تلف العظام وبعض أنواع السرطان والسكري.يوجد في: الألبان والخضار الورقية الخضراء، وفول الصويا والتوفو والأسماك العظيمة، مثل السردين والمنتجات المدعمة مثل الخبز ومشروبات الصويا.الكلوريديحمي من: مستويات ضغط الدم الخطرة وضعف الإشارات العصبيةيوجد في: الملح، والأعشاب البحرية، والجادور، والطماطم، والخس، والكرفس، والزيتون.الكروميحمي ضد: مرض السكرييوجد في الخضروات والحبوب الكاملة، ولحوم البقر والدواجن ومنتجات الألبان.الكوبالتيحمي من: تلف العصبيوجد في الأسماك والمكسرات والحبوب والخضروات الورقية الخضراء.النحاسيحمي من: تلف الخلايا العصبيةيوجد في: المحار، والحبوب الكاملة، والفاصوليا، والمكسرات، والبطاطا والكلى والكبد.اليوديحمي من: تلف العظام والخلل المناعي.يوجد في: الأعشاب البحرية ، وسمك القد، ومنتجات الألبان، والروبيان، والتونة، والبيض والخوخ.الحديديحمي من: انخفاض مستويات الأكسجين في الجسم.يوجد في: اللحوم الحمراء، والمحار، والسبانخ، والكبد ، والعدس، وبذور القرع، والكينوا والديك الرومي.الموليبدينوميحمي من: سرطان المريء وأمراض الكبد، وعدوى الخميرة والحساسية.يوجد في: البازلاء والعدس والفاصوليا والمكسرات والصويا ومنتجات الألبان والبيض والحبوب الكاملة.الفوسفوريحمي من: التهاب المفاصل وهشاشة العظام والانخفاض المعرفي.يوجد في: الحليب واللحوم والفاصوليا والعدس والمكسرات.البوتاسيوميحمي من: السكتة الدماغية وهشاشة العظام وحصى الكلى.يوجد في البطاطا الحلوة واللبن والهلبوت.الصوديوميحمي من تلف العضلات والأعصاب.يوجد في: الملح ، واللحوم المدخنة.كبريتيحمي من: العدوى البكتيرية وحب الشباب.يوجد في: المأكولات البحرية والبيض والكبد والكلى والمكسرات ومنتجات الألبان.الزنكيحمي من: النزيف ، ضعف الجهاز المناعي ومشاكل الغدة الدرقية.يوجد في: المأكولات البحرية واللحوم والدواجن والبيض والفاصوليا والعدس والمكسرات والبذور.فيتامين كيحمي من: مرض القلب وهشاشة العظام والتدهور المعرفي.يوجد في: البقدونس والسبانخ والعنب والبيض.عنصر السيلينيوميحمي من: أمراض القلب، والزهايمر، والسكتة الدماغية وبعض أنواع السرطان.يوجد في: الجوز البرازيلي وبذور عباد الشمس والدجاج والبيض والسردين.فيتامين ديحمي من: الكساح (المعروف باسم لين العظام في البالغين) ، وبعض أنواع السرطان وأمراض القلب والسكري وتراجع الوعي.يوجد في: أشعة الشمس والأسماك الزيتية، مثل سمك السلمون والسردين والماكريل.ألاحماض الدهنية أوميغا -3يحمي ضد: مرض القلب، والزهايمر، وباركنسون، وانفصام الشخصية، والاكتئاب ثنائي القطب.يوجد في: الأسماك الزيتية.الماغنيسيوميحمي من: السرطان، وخاصة الرئة، وأمراض القلب والسكتة الدماغية.يوجد في: الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والمكسرات والبذور.الكولينيحمي من: التدهور المعرفي.وجدت في: الكبد والفول السوداني واللحوم الحمراء والدواجن والأسماك والمعكرونة والشعرية والأرز.التورينيحمي من: أمراض القلب ، والتدهور المعرفي ، السكري وأمراض الميتوكوندريا (مراكز الطاقة في الخلية)، التي يمكن أن تسبب تلف في الدماغ.يوجد في: الأسماك وغيرها من المأكولات البحرية والأعشاب البحرية والبيض واللحوم الداكنة من الدواجن.أرغوثيونئينيحمي من: أمراض القلب، وتلف في الدماغ والعين.يوجد في: الفطر واللحوم والدواجن والفاصوليا الحمراء.الكيونينيحمي من: التصلب المتعدد ، انفصام الشخصية ، التوحد، والاكتئاب ثنائي القطب.يوجد في: الطماطم والقمح ومياه جوز الهند ومنتجات الألبان.الكاروتيناتالكاروتينات هي مضادات للأكسدة تنتجها النباتات وتتألف من:لوتينزياكسانثينالليكوبينألفا وبيتا كاروتينبيتا كريبتوزانثينتحمي من: العمى، التدهور المعرفي، أمراض القلب، والسرطانات المختلفة، وارتفاع ضغط الدم ، وفقدان السمع، والالتهاب وضرر الجهاز المناعيتوجد في: الفواكه والخضروات.