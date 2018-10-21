حدد أحد العلماء 36 نوعا من الفيتامينات والعناصر الغذائية يمكنها إضافة بضع سنوات إلى حياة كل فرد، بحسب موقع صحيفة ديلي ميل البريطانية.
فيتامين أ
يحمي من: العمى وبعض أنواع السرطان وحب الشباب وترقق العظام.
ويوجد في: الكبد، وزيوت السمك، والحليب ، والبيض، والخضروات البرتقالية مثل البطاطا الحلوة والجزر.
فيتامين ب 1 (الثيامين)
يحمي من: تلف الأعصاب والعضلات والقلب
يوجد في: لحوم البقر والكبد والمكسرات والشوفان والبرتقال والبيض والبذور والبازلاء.
فيتامين ب 2 (ريبوفلافين)
يحمي من: إعتام عدسة العين وأمراض القلب والصداع النصفي
يوجد في: اللحوم الحمراء واللوز ومنتجات الألبان والبيض والأسماك والخضار الورقية الخضراء ، مثل اللفت والسبانخ.
فيتامين ب 6
يحمي من: أمراض القلب والسكتة الدماغية والزهايمر.
يوجد في الدواجن والأسماك والخبز والبيض والخضروات.
فيتامين ب 12
يحمي ضد: فقر الدم.
يوجد في: منتجات الحيوانات بما في ذلك اللحوم والدواجن والأسماك والبيض ومنتجات الألبان، وكذلك الحبوب.
البيوتين
يحمي ضد: التصلب المتعدد
يوجد في: صفار البيض، اللوز، القرنبيط، الجبن، الفطر، البطاطا الحلوة والسبانخ.
فيتامين سي
يحمي من: أمراض القلب وهشاشة العظام، والإميليا والإسقربوط.
يوجد في: جميع الفواكه والخضروات، وخاصة القرنبيط.
الكولين
يحمي من أمراض الكبد والدماغ والعضلات وتلف الجهاز العصبي.
يوجد في: الكبد والسلمون والحمص والبيض والديك الرومي.
فيتامين هـ
يحمي من التهابات الجلد والقلب والعين الضرر.
يوجد في: الزيوت النباتية والمكسرات والبذور والخضار الورقية الخضراء.
حمض الفوليك
يحمي من: السنسنة المشقوقة عند الأطفال حديثي الولادة عند تناولها في مرحلة مبكرة من الحمل وبعض أنواع السرطان وفقر الدم.
يوجد في: الخضروات الورقية الخضراء، والحمضيات والفاصوليا والخبز والحبوب المدعمة.
النياسين
يحمي من: أمراض القلب وتلف الدماغ والتهاب المفاصل.
يوجد في الكبد، والدجاج، والتونة، وتركيا، وسمك السلمون، والأنشوجة، ولحم الخنزير ولحم البقر.
فيتامين ب 5 (بانتوثينات)
يحمي من مرض فرط الحركة وتشتت الانتباه، والتهاب المفاصل ، والحساسية ، وفقدان الشعر، والربو والتهاب القولون.
يوجد في: الفطر والأسماك والأفوكادو والبيض والدجاج ولحم البقر ولحم الخنزير وبذور عباد الشمس.
الكالسيوم
يحمي من: تلف العظام وبعض أنواع السرطان والسكري.
يوجد في: الألبان والخضار الورقية الخضراء، وفول الصويا والتوفو والأسماك العظيمة، مثل السردين والمنتجات المدعمة مثل الخبز ومشروبات الصويا.
الكلوريد
يحمي من: مستويات ضغط الدم الخطرة وضعف الإشارات العصبية
يوجد في: الملح، والأعشاب البحرية، والجادور، والطماطم، والخس، والكرفس، والزيتون.
الكروم
يحمي ضد: مرض السكري
يوجد في الخضروات والحبوب الكاملة، ولحوم البقر والدواجن ومنتجات الألبان.
الكوبالت
يحمي من: تلف العصب
يوجد في الأسماك والمكسرات والحبوب والخضروات الورقية الخضراء.
النحاس
يحمي من: تلف الخلايا العصبية
يوجد في: المحار، والحبوب الكاملة، والفاصوليا، والمكسرات، والبطاطا والكلى والكبد.
اليود
يحمي من: تلف العظام والخلل المناعي.
يوجد في: الأعشاب البحرية ، وسمك القد، ومنتجات الألبان، والروبيان، والتونة، والبيض والخوخ.
الحديد
يحمي من: انخفاض مستويات الأكسجين في الجسم.
يوجد في: اللحوم الحمراء، والمحار، والسبانخ، والكبد ، والعدس، وبذور القرع، والكينوا والديك الرومي.
الموليبدينوم
يحمي من: سرطان المريء وأمراض الكبد، وعدوى الخميرة والحساسية.
يوجد في: البازلاء والعدس والفاصوليا والمكسرات والصويا ومنتجات الألبان والبيض والحبوب الكاملة.
الفوسفور
يحمي من: التهاب المفاصل وهشاشة العظام والانخفاض المعرفي.
يوجد في: الحليب واللحوم والفاصوليا والعدس والمكسرات.
البوتاسيوم
يحمي من: السكتة الدماغية وهشاشة العظام وحصى الكلى.
يوجد في البطاطا الحلوة واللبن والهلبوت.
الصوديوم
يحمي من تلف العضلات والأعصاب.
يوجد في: الملح ، واللحوم المدخنة.
كبريت
يحمي من: العدوى البكتيرية وحب الشباب.
يوجد في: المأكولات البحرية والبيض والكبد والكلى والمكسرات ومنتجات الألبان.
الزنك
يحمي من: النزيف ، ضعف الجهاز المناعي ومشاكل الغدة الدرقية.
يوجد في: المأكولات البحرية واللحوم والدواجن والبيض والفاصوليا والعدس والمكسرات والبذور.
فيتامين ك
يحمي من: مرض القلب وهشاشة العظام والتدهور المعرفي.
يوجد في: البقدونس والسبانخ والعنب والبيض.
عنصر السيلينيوم
يحمي من: أمراض القلب، والزهايمر، والسكتة الدماغية وبعض أنواع السرطان.
يوجد في: الجوز البرازيلي وبذور عباد الشمس والدجاج والبيض والسردين.
فيتامين د
يحمي من: الكساح (المعروف باسم لين العظام في البالغين) ، وبعض أنواع السرطان وأمراض القلب والسكري وتراجع الوعي.
يوجد في: أشعة الشمس والأسماك الزيتية، مثل سمك السلمون والسردين والماكريل.
ألاحماض الدهنية أوميغا -3
يحمي ضد: مرض القلب، والزهايمر، وباركنسون، وانفصام الشخصية، والاكتئاب ثنائي القطب.
يوجد في: الأسماك الزيتية.
الماغنيسيوم
يحمي من: السرطان، وخاصة الرئة، وأمراض القلب والسكتة الدماغية.
يوجد في: الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والمكسرات والبذور.
الكولين
يحمي من: التدهور المعرفي.
وجدت في: الكبد والفول السوداني واللحوم الحمراء والدواجن والأسماك والمعكرونة والشعرية والأرز.
التورين
يحمي من: أمراض القلب ، والتدهور المعرفي ، السكري وأمراض الميتوكوندريا (مراكز الطاقة في الخلية)، التي يمكن أن تسبب تلف في الدماغ.
يوجد في: الأسماك وغيرها من المأكولات البحرية والأعشاب البحرية والبيض واللحوم الداكنة من الدواجن.
أرغوثيونئين
يحمي من: أمراض القلب، وتلف في الدماغ والعين.
يوجد في: الفطر واللحوم والدواجن والفاصوليا الحمراء.
الكيونين
يحمي من: التصلب المتعدد ، انفصام الشخصية ، التوحد، والاكتئاب ثنائي القطب.
يوجد في: الطماطم والقمح ومياه جوز الهند ومنتجات الألبان.
الكاروتينات
الكاروتينات هي مضادات للأكسدة تنتجها النباتات وتتألف من:
لوتين
زياكسانثين
الليكوبين
ألفا وبيتا كاروتين
بيتا كريبتوزانثين
تحمي من: العمى، التدهور المعرفي، أمراض القلب، والسرطانات المختلفة، وارتفاع ضغط الدم ، وفقدان السمع، والالتهاب وضرر الجهاز المناعي
توجد في: الفواكه والخضروات.