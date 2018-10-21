"يبحر", من, تركيا, إلى, اليونان.., بعوامة, أطفال, !!,

تمكن سياح من إنقاذ مهاجر كان يحاول عبور البحر من تركيا إلى اليونان باستخدام بالون سباحة للأطفال، وفق ما ذكرت وسائل إعلام تركية محلية، الأحد.

وذكرت صحيفة "حرييت" التركية، أن مجموعة سياح شاهدت بشكل مفاجئ مهاجرا مرهقا في عرض البحر، كان يحاول العبور من بودروم في تركيا إلى جزيرة كوس في اليونان على حلقة سباحة للأطفال.وكان المهاجر نور محمد يحاول الوصول إلى جزيرة كوس اليونانية التي تبعد 8 أميال عن بلدة بودروم الشهيرة جنوب غربي تركيا في 19 أكتوبر الجاري.وقفز القبطان التركي للسفينة إلى الماء وأنقذ الرجل المنهك، الذي كان يسبح لمدة 4 ساعات، والذي يبدو أنه لا يعرف السباحة، وكان يحمل كيسا بلاستيكيا من الخبز.واعتقلت قوات خفر السواحل التركية المهاجر لاحقا وأرسلته إلى مركز مخصص لإيواء للمهاجرين، حيث قال للشرطة إنه قرر السباحة لليونان بعد أن سرق مهربو البشر في بودروم أمواله.