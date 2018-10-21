مع الامطار الأولى - الإطفاء والإنقاذ : توخوا الحذر خلال القيادة

جاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، الناطق الرسمي باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ للمجتمع العربي- تستمر مظاهر فصل الخريف في بلادنا، ومن بينها "المطر الأول"، والذي يعتبر الأكثر خطورة فيما يتعلق بالقيادة والشوارع.

مع هطول الأمطار الأولى في هذه الأيام، تصبح الشوارع أكثر سلاسة أو "نعومة" ويمكن تسميتها شوارع "مُنزلَقة"، وهي أكثر خطورة من باقي أيام فصل الشتاء التي تكون فيها الشوارع رطبة أو مبللة فقط. ويعود السبب لذلك أنّه خلال الصيف يتراكم الغبار على الشارع ومع هطول الامطار الأولى يتحول الغبار الى وحل دهني ويسبب الانزلاق بشكل كبير، ويشبه إلى حد كبير بقع الزيت!في هذه الأيام، وقبل هطول أمطار الشتاء الغزيرة وتنظيف الشوارع، تناشدكم سلطة الإطفاء والإنقاذ بالقيادة بحذر وبسرعة منخفضة جدا في المنعطفات، ومن المهم أيضًا ترك مسافة كافية بين سيارتكم والسيارة التي أمامكم.ما هي مخاطر القيادة في الشتاء عامة وفي المطر الأول بشكل خاص؟- خطر الانزلاق- مجال رؤية محدود ومشوّش- بقع الطينالوحل على الشارعللتقليل من هذه الأخطار والحد من الحوادث، تناشد سلطة الإطفاء والإنقاذ السائقين بالقيادة ببطء وحذر، فحص العجلات، تنظيف الزجاج الأمامي، المرايا، والأضواء. وتذكروا دومًا تشغيل أضواء خافتة حتى في ساعات النهار، وتشغيل أضواء الضباب عند هطول أمطار غزيرة.أخيرًا، نذكركم أنّ القانون يلزمكم بتشغيل أضواء السيارة كل الوقت وفي كل الطرق ابتداءً من 01.11.2018 وحتى 31.03.2019.