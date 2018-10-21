طمرة - سطو مسلح على محل تجاري واطلاق نار

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي:" دخل ليلة امس الى سوبرماركت في مدينة طمرة ملثمان وقاما بعملية سطو مسلح وبواسطة التهديد بمسدس سرقا مئات الشواقل ولاذا بالفرار من المكان.لم تقع اصابات.افراد من الشرطة قاموا بعمليات مسح وتمشيط لضبط السيارة والجناة ومحققون جمعوا البينات والادلة وشرعوا بالتحقيق لفحص ملابسات الحادث.قرب الساعة 23:00 أحيل شاب( 22 عام ) الى عيادة محلية في مدينة طمرة وهو مصاب بإصابات طفيفة (وفق مصادر طبية) إثر إطلاق نار.لاحقا أحيل المصاب الى مشفى رامبام في حيفا.يتم فحص الخلفية لوقوع الحادث.محققون جمعوا بينات وادلة وشرعوا بالتحقيق لفحص ملابسات الحادث.