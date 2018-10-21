حفيدتا, هيفاء, وهبي, يخطفن, الأنظار, بجمالهن, في, أحدث, ظهور,

عاد الحديث عن زينب، ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء هبي، للظهور مرة أخرى، خاصة بعدما قامت بنشر صور لحفيدات الأخيرة واللاتي يمتلكن جمالها.

وعلى الرغم من أن زينب، هي ابنة هيفاء وهبي، من زوجها الأول وابن عمتها نصر فياض، والذي ارتبطت به في عام 1990، إلا أنه يوجد بينهما قطيعة، وصلت إلى حد عدم تواصلهما حتى أن هيفاء لم تر حفيدتيها ولو لمرة واحدة.زينب، حرصت خلال الفترة الأخيرة على نشر صور حديثة لطفلتيها رهف ودانيلا، عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام»، وأكد الكثير من متابعيها على قوة التشابة بينهما وبين هيفاء وهبي وأنهن ورثن جمال جدتهن.وكان أخر ظهور لزينب قبل سنوات أثناء تواجدها في أحد محال التجميل، ووقتها كانت قد اعتمدت إطلالة جعلتها نسخة ثانية من والدتها الفنانة.هيفاء وهبي تزوجت من نصر فياض، عام 1990، وانفصلت عنه عام1998 ، وكانت هيفاء وهبي، قد شاركت في مسابقة جمال لبنانية وهي “ملكة جمال الجنوب”، وفازت بالمسابقة فعلا، ولكن الجائزة سحبت منها بسبب اكتشاف المنظمين وجود ابنة لها من زواج سابق.وقيل أن هيفاء وهبي، أُرغمت على التنازل عن حضانة ابنتها مقابل حصولها على الطلاق، وفقدت بذلك حق رؤيتها والتواصل معها بأي شكل من الأشكال.كما ارتبطت بعدها برجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة في عام 2009،وانفصلت عنه في عام 2012.