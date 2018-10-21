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كيف تبدين أطول دون أحذية بكعب عال؟



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 قدم خبراء الموضة والأزياء مجموعة من النصائح، تساعد المرأة على أن تبدو ممشوقة القوام وأطول، دون أن ترتدي أحذية بكعب عال.



ووجه الأخصائيون النساء لارتداء سراويل مخططة طوليا، ومع ذلك فإن هذه الحيلة لن تعمل إلا إذا كان السروال يغطي الكاحل.


ومن الطرق الأخرى لتظهر المرأة أطول مما هي في الواقع، ينصح الخبراء بارتداء الأحذية المدببة ذات النعال المسطحة، فهذا الطراز من الأحذية يجعل القدم أطول، إضافة إلى الأحذية الصيفية المفتوحة من ناحية الكعب والأحذية باللون اللحمي.


والخدعة الأخيرة التي يوصي بها خبراء الموضة، هي ارتداء أحذية تمتد لتغطي الركبتين. كما يوصي الأخصائيون بارتداء هذه الأحذية مع تنورة مقلمة، يغطي طولها حواف الحذاء.
كيف تبدين أطول دون أحذية بكعب عال؟




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