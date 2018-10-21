صلاح, يعود, لتدريبات, ليفربول, بعد, إصابته, رفقة, الفراعنة,

عاد الدولي المصري محمد صلاح إلى تدريبات فريقه ليفربول الإنجليزي بعد أنباء عن إمكانية غيابه عن المباراة القادمة في الدوري، إثر إصابته في مباراة منتخب بلاده أمام منتخب إيسواتيني.

وأصيب صلاح في العضلة الضامة خلال مواجهة المنتخب المصري مع منتخب إيسواتيني في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2019، والتي انتهت بفوز الفراعنة بنتيجة 4-1.ولم يشارك صلاح في المباراة الثانية للفراعنة في التصفيات الأفريقية بعدما سمح له المدرب المكسيكي خافيير أغيري بالعودة إلى ناديه ليفربول من أجل الراحة ومتابعة حالته.وكانت الشكوك تحوم حول مشاركته في مباراة هادرسفيلد تاون لحساب المرحلة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز السبت، لكن صلاح ظهر اليوم بكامل لياقته في تدريبات الفريق.