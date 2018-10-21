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"تويتر" يغلق مئات الحسابات غرّدت آلياً في قضية خاشقجي



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 أعلنت شركة “تويتر” إغلاق مئات الحسابات التي تعمل بشكل آلي ويعتقد أنها “روبوتات الويب”، استخدمت لإعادة تغريدات تؤيد موقف السعودية في حادثة اختفاء الصحفي جمال خاشقجي.



ونشرت قناة “NBC” الإخبارية الأمريكية، قائمة تم جمعها لمئات من هذه الحسابات، بواسطة المتخصص في تكنولوجيا المعلومات، جوش روسيل.


وعملت هذه الحسابات على إعادة تغريد مواقف نشرتها حسابات موالية للحكومة السعودية، حسب موقع “هافينغتون بوست” الإخباري الأمريكي.


ونقلت القناة عن مصدر من شركة “تويتر”، طلب عدم الكشف عن اسمه كونه غير مفوّض بالتصريح للإعلام، قوله إن “الشركة كانت على دراية بهذا النشاط، وعلّقت حالياً عددا كبيرا من الحسابات لانتهاك قواعد الرسائل الإلكترونية غير المرغوب فيها”.




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