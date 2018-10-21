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شاهدوا - أمطار الخير في الشمال والغاء رحلات للجنوب



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



تتساقط الامطار بغزارة منذ ساعات صباح اليوم الاحد في منطثة الشمال في عدة مدن وقرى .


وقد تسبب الامطار بغرق بعض الشوارع في عدة مناطق .


والى ذلك فقد  أصدرت وزارة التربية والتعليم توجيهات تقضي بإلغاء سبع رحلات مدرسية الى جنوب البلاد بسبب سيول الامطار التي هطلت امس. 


ويفيد مراسلنا ان الوزارة قررت أيضا تغيير وجهة ثمانين رحلة أخرى الى اماكن اكثر امنا .




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