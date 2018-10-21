تخطى الاعلان
البحث
اخبار
اخبار محلية
اخبار عالمية
رياضة
رياضة عالمية
رياضة محلية
يورو 2016
الكلاسيكو
فن
فن العالم العربي
فن عالمي
صحة ومراة
وفيات
فوت شوف
ابراج
مناسبات سعيدة
منطقة الناصرة
منطقة حيفا
المثلث الشمالي
المثلث الجنوبي
منطقة شفاعمرو
منطقة القدس
الجنوب
منطقة عكا
منطقة البطوف
اخر الاخبار
2019-01-02 22:14:48
"ورم ذكي".. أحدث طريقة لكشف وعلاج السرطان
|
2019-01-02 22:08:35
جوارديولا يلمح لمشاركة دي بروين.. وكلوب يتوقعها
|
2019-01-02 21:22:02
السيسي يلتقي وزيراً اسرائيلياً الشهر المقبل
|
2019-01-02 21:18:13
اطلاق وابل من الرصاص على سيارة سكرتير مجلس طرعان
|
2019-01-02 17:44:59
بشرى سارة:بدء علاج الأسنان المجاني للقاصرين حتى جيل 18 وللمسنين ما فوق 75
|
2019-01-02 17:39:13
رفض طلب إسرائيلي للتحقيق مع مسؤولين أمريكيين
|
2019-01-02 15:51:25
اصابة متوسطة لشاب تعرض لاطلاق نار في كفرقرع
|
2019-01-02 15:45:40
وزارة الصحة في غزة: نحذر من توقف خدماتنا خلال أيام
|
2019-01-02 15:45:46
ليبرمان ينفي قيامه بكشف محتوى "صفقة القرن"
|
2019-01-02 14:57:45
حزب الله متفائل في إمكانية حل أزمة الحكومة اللبنانية
|
2019-01-02 14:50:59
كشف ملابسات عدة جرائم معاكسة على "الواتساب" في الخليل
|
2019-01-02 14:50:24
سابقة تاريخية في بريطانيا.. أم تلد طفلين خلال أسبوعين
|
2019-01-02 14:31:14
البرغوثي: نتنياهو يمارس القرصنة ضد أموال الفلسطينيين
|
2019-01-02 13:17:16
المطران عطا الله حنا: القدس تضيع من أيدينا يوما بعد يوم
|
2019-01-02 12:37:44
الحلبة الحزبية تشهد تحركات وتقلبات تمهيدا لاجراء انتخابات الكنيست في ال9 من نيسان المقبل
|
الرئيسية
| فوت شوف
|
طباعة
|
الارسال الى صديق
مهرجان انتخابي حاشد في كفر مندا لقائمة الإخلاص والوفاء
2018-10-21 09:59:31
| |
اضافة تعليق
Tweet
Tweet
مهرجان انتخابي حاشد في كفر مندا لقائمة الإخلاص والوفاء
كلمات متعلقة
مهرجان, انتخابي, حاشد, في, كفر, مندا, لقائمة, الإخلاص, والوفاء,
تابعونــا
نتنياهو يلعب كرة القدم على شواطئ البرازيل
2019-01-02
|
11:37:43
...
فيديو.. منفذ عملية الطعن في مانشستر البريطانية يصرخ "الله أكبر" أثناء اعتقاله
2019-01-02
|
11:36:48
...
هدم منزل لعائلة المغربي في القدس
2019-01-02
|
09:33:06
...
توقعات ميشيل حايك ٢٠١٩
2019-01-01
|
09:18:23
...
توقعات ليلى عبد اللطيف للعام 2019
2019-01-01
|
09:16:48
...
توقعات مايك فغالي لعام 2019
2019-01-01
|
09:14:24
...
بابا نويل يقفز من بناء شاهق في موسكو
2018-12-31
|
11:50:09
...
بابا نويل يتبادل مزلقة بفؤوس الثلج لتسلق شلال متجمد
2018-12-31
|
08:42:01
...
ظاهرة طبيعية فريدة: ثلاث شموس تتلألأ في وقت واحد
2018-12-31
|
08:41:07
...
لوس أنجلوس تغرق إثر انفجار أنبوب الماء الرئيسي
2018-12-31
|
08:40:18
...
قد يهمك ايضا
اصابة متوسطة لشاب تعرض لاطلاق نار في كفرقرع
ليبرمان ينفي قيامه بكشف محتوى "صفقة القرن"
وزارة الصحة في غزة: نحذر من توقف خدماتنا خلال أيام
اليكم فوائد البطاطس الحلوة في رجيم الشتاء
حزب الله متفائل في إمكانية حل أزمة الحكومة اللبنانية
دوري ابطال اوروبا
يورو 2016
مدبلج
باب الحارة 8
مأمون وشركاه
العشق الأسود
بث مباشر
دوابشة
دوما
من النظرة الثانية
وادي الذئاب
The voice
احلى صوت
باب الحارة
مسلسلات رمضان
بث مباشر
ريال مدريد
برشلونة
الكويت
سيارات الكويت
وظائف في الكويت
متل القمر
kids
اجتراق
بيت
سخنين
اضرار
جسيمة
دون
اصابات
تذكر
مدينة
يوسف
عبد
الخالق
اطلاق
نار
الناصرة
شاب
تشييع
جثمان
مدينة
مشاركة
واسعة
بطولة
الخيول
البلاد
الحصان
شبح
البدو
عرابة
سباق
الاول
. المرتية
عاصلة
طمرة
وقفة
احتجاجية
ضد
السلاح
العنف
القتل
الجريمة
أمنة
جنينها
ياسين
زطمة
جثة
طلاب الثانوية الشاملة في كفر قاسم يبدعون بالمناظرة الطلابية
ام
الفحم
بيت
مهجور
حريق
اندلاع
النيران
اضرار
دون
اصابات
تذكر
حي
المحاجنة
اطفاء
اخماد
اصابة
رجل
المغار
الرامة
سقط
من
ارتفاع
مركز
حيان
الطبي
العلاج
مستشفى
انقلاب
شاحنتين
حادث
طرق
مروع
كريات
جت
شارع
6
أزمة
سير
شرطة
اسعاف
احتراق
3
حافلات
في
قرية
عين
ماهل
اضرار
جسيمة
دون
اصابات
الشرطة
اطفاء
اخماد
اطلاق
نار
على
بيت
عضو
مجلس
كفر
مندا
المحلي
صبري
عالم
قرية
غش
خداع
انتحال
شخصية
محامي
المحكمة
اتهام
رجل
الجديدة
المكر
لائحة
سيلفان
شالوم
وزير
المالية
اعتزال
السياسة
يعلن
هدم
منزل
عائلة
العكاري
القدس
اقتحام
قوات
كبيرة
شرطة
جيش
شعفاط
أمطار
الخير
جميع
انحاء
البلاد
تساقط
الارصاد
الجوية
عواصف
عرابة
مدينة
حجاج
الفوج
الثاني
وداع
تودع
اهالي
الديار
الحجازية
فريضة
الحج
الناصرة
حيفا
المثلث الشمالي
المثلث الجنوبي
شفاعمرو
القدس
الجنوب
عكا
مسلسلات رمضان 2015
الصنارة موبايل mobile
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com
الرئيسية
|
أتصل بنا
|