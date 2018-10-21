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مهرجان انتخابي حاشد في كفر مندا لقائمة الإخلاص والوفاء



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مهرجان انتخابي حاشد في كفر مندا لقائمة الإخلاص والوفاء




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