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سيرين عبد النور تتلقى مفاجأة من زوجها في نيويورك



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تمضي الممثلة اللبنانية ​سيرين عبد النور​ وقتاً ممتعاً في مدينة نيويورك الأميركية الى جانب زوجها، حيث تتنقلّ في شوارعها وتتمتّع بجمال ناطحات السحاب فيها، كما تتوقف عند بعض المواهب التي تبرز في الشوارع مثـل الرقص والرسم وغيرهما، وقد ورد ذلك من خلال ما تنشره يومياً عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي.



وبعد يوم طويل، تلقت سيرين عبد النور مفاجأة طريفة من زوجها عند الصباح بحيث عبّرت عن سعادتها عندما استيقظت ورأت الفطور الذي حضره لها زوجها، وهذه مبادرة جيّدة منه، لكن سيرين صدمت بمكوّنات هذا الفطور المؤلف من بيضتيْن مسلوقتيْن وفنجان من القهوة.




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