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فيديو وصور - نساء طرعان خرجن يصرخن - لا للعنف - الانتخابات يوم وطرعان عامرة بأهلها وشبابها دوم



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



جابت عشرات النساء من جميع العائلات أمس السبت ارجاء وشوارع قرية طرعان , يرفعن شعارات تندد بالعنف بشكل عام , وبعنف الانتخابات والحملات الانتخابية بشكل خاص .


وجاءت هذه المظاهرة بدعم وتنظيم واشراف المجلس النسائي في قرية طرعان وهو مجلس تقف وراءه مجموعة من نساء القرية اللواتي بادرن وتتطوعن للعمل من اجل الارتقاء والرقي بمكانة المرأة في القرية.

وانطلقت المسيرة من مركز القرية وصولا الى باحة الدوار القريب من المجلس المحلي هناك القيت كلمات اكدت على اهمية نبذ العنف حيث تم توجيه رسالة لكل شاب واب واخ بان لا مكان للعنف في قريتنا واكدت الامهات المشاركات في المسيرة على ضرورة تفقد ابنائهم والتاكيد على اهمية توجيههم لنبذ العنف على اختلاف مظاهره .





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