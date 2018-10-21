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صور - افتتاح مركز للموهوبين في راهط



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تماشيا مع تعليمات الوزارة  والوزير بينت وفي ظل المساعي الكبيرة  التي تقوم بها الوزارة لسد الفجوات القائمة في المجتمع البدوي وفي أعقاب الزّيارات والاجتماعات الدّوريّة التي يقوم بها المدير العام للوزارة شموئيل أبواب  للمجتمع البدوي في الجنوب تمّ افتتاح مركز للطلاب الموهوبين في راهط الذي سيقوم مستقبلا باعطاء خدمات لطلاب من المجتمع البدوي في الجنوب  وذلك كجزء من برنامج الخطّة الخماسيّة لقسم الموهوبين في الوزارة .

 يتعلّم في المركز في الوقت الحالي 22 طالبا متميّزا من طلاب الصّفوف الرّابعة  والخامسة  والذين كان عليهم السّفر بعيدا الى بلدة حورة للحصول على هذه الخدمة . حيث تمّ تحضير الطلاب في الصّيف المنصرم بدعم من ادارة لواء الجنوب والمسؤولين في بلديّة راهط .

تمّ اختيار المربيّة نوره أبو جبر لادارة المركز وتمّ اختيار معلّمين من أصحاب الكفاءات العاليّة وتمّ وضع برنامج تعليمي لاثراء الطلاب ضمن برنامج تعليمي شامل مع التّركيز على مواضيع العلوم ، الروبوتيكا ، الفنون وغيرها .

 سيتم تطوير هذا المركز واختيار طلاب موهوبين جدد وسيعطي خدماته لطلاب من الصّفوف  الرّابعة حتّى التّاسعة .




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