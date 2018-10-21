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رسميا.. ميسي خارج الكلاسيكو بعد كسر في ذراعه



  |   وكالات   |   اضافة تعليق




أعلن نادي برشلونة رسميا غياب قائده ليونيل ميسي عن مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد، والمقرر لها يوم 28 أكتوبر الجاري في قمة مباريات الدوري الإسباني، بسبب الإصابة.


وذكر برشلونة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، أن ميسي خضع لفحوصات طبية أظهرت تعرضه لكسر في ذراعه، إثر سقوطه على الأرض خلال مباراة الفريق أمام إشبيلية، في وقت سابق من اليوم، السبت.


وأضاف "الوقت التقريبي لغياب ميسي عن الملاعب هو 3 أسابيع"، ما يعني غيابه عن مباراتي الفريق أمام إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء المقبل، إلى جانب الكلاسيكو. 

وكان ميسي قد غادر ملعب (الكامب نو) في الدقيقة 26 من مباراة إشبيلية متأثرا بإصابته، بعد أن سقط بطريقة مروعة على ذراعه خلال كرة مشتركة مع أحد لاعبي الخصم.

 ولم تفلح محاولات الطاقم الطبي في علاج ميسي ليخرج من الملعب، ويضع ضمادة على ذراعه، وينزل بدلا منه الفرنسي عثمان ديمبلي.

 جدير بالذكر أن ميسي سجل الهدف الثاني في انتصار البلوجرانا (4-2) على إشبيلية، ليساهم في استعادة الفريق لذاكرة الانتصارات والصدارة، بعد 4 جولات متتالية شهدت 3 تعادلات وخسارة.




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