هاجم الرئيس الأميركي دونالد ترامب -في وقت متأخر من السبت- رواية السعودية لوفاة الصحفي السعودي جمال خاشقجي، قائلا إنه كان "هناك خداع وأكاذيب"، وذلك بعدما أبدى ثقته في تلك الرواية.

وفي مقابلة عبر الهاتف مع صحيفة واشنطن بوست، قال ترامب "من الواضح أنه كان هناك خداع، وكانت هناك أكاذيب"، مضيفا أنه لم يخبره أي شخص من السعودية أنه هو المسؤول، كما لم يقل أي منهم إنه غير مسؤول.وقالت الصحيفة إن ترامب دافع في الوقت نفسه عن النظام السعودي بأنه "حليف يفتقر للمصداقية"، وأبقى الباب مفتوحا أمام احتمال براءة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان من توجيه الأوامر لعملاء سعوديين بقتل خاشقجي.وقبل ذلك بساعات، قال ترامب للصحفيين في نيفادا إنه ليس راضيا عن التفسير الذي قدمته السعودية لمقتل الصحفي في قنصلية بلاده بإسطنبول في الثاني من الشهر الجاري.وأضاف "أعتقد أن مبيعات (الأسلحة للسعودية) تمثل أكثر من مليون فرصة عمل، وبالتالي فإنه ليس أمرا بنّاء بالنسبة إلينا أن نلغي طلبية مماثلة"، كما اعتبر أن تعليق صادرات الأسلحة للرياض "سيضيرنا أكثر مما يضيرهم. يمكننا القيام بأمور أخرى، بما في ذلك فرض عقوبات".