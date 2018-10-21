تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-18 11:40:56 اتهام 3 شبان من كفرمندا بالقاء عبوة ناسفة على بيت محاسب مجلس محلي كفرمندا على خلفية الانتخابات |  2018-12-18 11:32:06 تمديد اعتقال زوج الشابة ايمان عوض (28 عاما) من عكا بشبهة الضلوع بقتلها وهي حامل |  2018-12-18 11:05:35 النصراوي مؤنس دبور هداف الدوري الاوروبي والصحف الرياضية العالمية تتحدث عن رفع سعره ل 13 مليون يورو |  2018-12-18 11:01:59 فيديو - طرد المعلمة بهية عماوي من مدرسة في تكساس الأمريكية بسبب مقاطعتها "إسرائيل" |  2018-12-18 10:42:37 اكتشاف جسم وردي غامض يدور حول الشمس |  2018-12-18 10:32:50 منذ بداية 2018 - 88 قتيلا عربيا بحوادث الطرق منهم 12 ولدا (14-0 عاما) و 27 فتى/شابا (24-15 عاما) |  2018-12-18 10:27:38 كلية سخنين تنتفض لتقول لا للعنف |  2018-12-18 10:15:15 اتهام شقيقين من الطيرة بقتل لؤي ابو خيط طعنا بالسكين |  2018-12-18 09:41:03 استعدوا - اربع منخفضات بطريقها للبلاد |  2018-12-18 09:11:15 سطو على مدرسة الغدير الابتدائية في سخنين وسرقة أموال |  2018-12-18 08:53:27 جامعة بيرزيت تعطل الدوام اليوم |  2018-12-18 08:52:32 الرضاعة الطبيعية لأكثر من 6 أشهر تحمي الأمهات من السمنة |  2018-12-18 08:49:05 تسريبات تكشف مفاجأة في تصميم "غالاكسي إس 10" |  2018-12-18 08:46:20 شيخ الأزهر يهنىء بابا الفاتيكان بعيد الميلاد |  2018-12-18 08:43:38 احتجاجات "السترات الصفراء" تمتد إلى فنلندا |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

اصابتان خطيرتان بحادث طرق مروع في خليج حيفا



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



حادث طرق صعب وقع فجر اليوم في خليج حيفا بالقرب من مفترق الهستدروت .الحادث بين سيارة خصوصيه وشاحنة .


حيث علق ركاب السيارو وهي من نوع مازدا وعددهم 5 داخل السيارة .


ةافادنا كايد ظاهر المتحدث بلسان سلطة الاطفاء والانقاذ انه وصف الحادث بالصعب جدا وطواقم الاطفاء والانقاذ تمكنت من تخليص العالقين بمعدات خاصه ومن بينهم رجل وامرأة  كانا عالقين بصورة صعبه جدا .

وتم نقل المصابين الى المشفى لتلقي العلاج











كلمات متعلقة

اصابتان, خطيرتان, بحادث, طرق, مروع, في, خليج, حيفا,

تابعونــا

اتهام 3 شبان من كفرمندا بالقاء عبوة ناسفة على بيت محاسب مجلس محلي كفرمندا على خلفية الانتخابات اتهام 3 شبان من كفرمندا بالقاء عبوة ناسفة على بيت محاسب مجلس محلي كفرمندا على خلفية الانتخابات 2018-12-18 | 11:40:56

قدمت النيابة العامة لواء حيفا الى المحكمة المركزية اليوم الثلاثاء لائحة اتهام...

تمديد اعتقال زوج الشابة ايمان عوض (28 عاما) من عكا بشبهة الضلوع بقتلها وهي حامل تمديد اعتقال زوج الشابة ايمان عوض (28 عاما) من عكا بشبهة الضلوع بقتلها وهي حامل 2018-12-18 | 11:32:06

مددت محكمة الصلح في عكا اليوم الثلاثاء فترة اعتقال شاب من عكا بشبهة الضلوع في...

النصراوي مؤنس دبور هداف الدوري الاوروبي والصحف الرياضية العالمية تتحدث عن رفع سعره ل 13 مليون يورو النصراوي مؤنس دبور هداف الدوري الاوروبي والصحف الرياضية العالمية تتحدث عن رفع سعره ل 13 مليون يورو 2018-12-18 | 11:05:35

تربع اللاعب مؤنس دبور ابن مدينة الناصرة ونجم فريق ريد بول زلتسبورغ على عرش هدافي...

منذ بداية 2018 - 88 قتيلا عربيا بحوادث الطرق منهم 12 ولدا (14-0 عاما) و 27 فتى/شابا (24-15 عاما) منذ بداية 2018 - 88 قتيلا عربيا بحوادث الطرق منهم 12 ولدا (14-0 عاما) و 27 فتى/شابا (24-15 عاما) 2018-12-18 | 10:32:50

لقي 88 مواطنا عربيا مصرعهم في حوادث طرق من بداية العام 2018 ، حيث قُتِل أربعة منهم في...

كلية سخنين تنتفض لتقول لا للعنف كلية سخنين تنتفض لتقول لا للعنف 2018-12-18 | 10:27:38

عقد يوم الأحد الموافق 16/12/2018، تحت رعاية قسم الدراسات العليا في كلية سخنين لتأهيل...

اتهام شقيقين من الطيرة بقتل لؤي ابو خيط طعنا بالسكين اتهام شقيقين من الطيرة بقتل لؤي ابو خيط طعنا بالسكين 2018-12-18 | 10:15:15

جاءنا في بيان صادر عن وسيم بدر المتحدث بلسان الشرطة للاعلام العربي :" قدمت صباح هذا...

استعدوا - اربع منخفضات بطريقها للبلاد استعدوا - اربع منخفضات بطريقها للبلاد 2018-12-18 | 09:41:03

تتأثر البلاد اعتبارًا من اليوم الاثنين ، بسلسلة من المنخفضات الجوية التي تعبر...

سطو على مدرسة الغدير الابتدائية في سخنين وسرقة أموال سطو على مدرسة الغدير الابتدائية في سخنين وسرقة أموال 2018-12-18 | 09:11:15

اقدم مجهول عند فجر اليوم الثلاثاء بالسطو على مدرسة الغدير الابتدائية في سخنين...

جامعة بيرزيت تعطل الدوام اليوم جامعة بيرزيت تعطل الدوام اليوم 2018-12-18 | 08:53:27

أعلنت جامعة بيرزيت ، عن تعطيل الدراسة في حرم الجامعة اليوم الثلاثاء بشكل...

مستوطنون يعطبون إطارات سيارات ويخطون شعارات عنصرية شرق سلفيت مستوطنون يعطبون إطارات سيارات ويخطون شعارات عنصرية شرق سلفيت 2018-12-18 | 08:31:52

أعطب مستوطنون فجر اليوم، مركبات للمواطنين في قرية ياسوف شرق سلفيت. وأفادت...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids اطلاق نار طالبة القدس الشرطة محاولة تنفيذ عملية طعن طفل علق راسه حديد شباك رحوفوت مركز تخليص أبو خلف كفر كنا طبريا اصابة اعتقال شين اعتداء على الشرطة الخلفية جنائية عنصرية عميل سري مشتبهين تجارة سلاح مخدرات طمرة نحف الناعورة ام الفحم عسفيا نحف الجش وجسر الزرقاءسلطة الطيران المطارات البلاد منع المسافرين صعود الطائرة لحوزتهم سامسونغ جالاكسي نوت 7 العمال الكناويون كفر كنا انهيار سقايل صقايل طيرة الكرمل ورشة بناء انهيار داعش انا داعشي اليهودي الذي قتل في القدس ليلة امس خطف سلاح شابة الناصرة اطلاق نار المحطة ’ المركزية العفولة طعن شابين يهوديين . اسراء زيدان . عابداصابتان حادث طرق على شارع التفافي الناصرة مقابل أبراج الناصرة شرطة اسعاف كفركنا مواجهات حرق اطارات اغلاق شارع شرطة مصرع حامد ابو طه طعنا سكين بئر السبع قتل مشتبهين اعتقال رجلان امرأة يهود فرات نصار مراسل القناة الثانية كرم مشعور يقود هرتسليا فوز اوروبي ابناء مكابي الناصرة اللاعب مكابي تل ابيب كرة سلة دوري مستشفى النمساوي الناصرة يوم محاضرة نساء حوامل امهات اطفال كفر كنا شارع ازالة اثار تنظيف المواجهات سيارة محروقة مجلس محلي
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com