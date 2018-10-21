حالة, الطقس:, منخفض, جوي, محملا, بالامطار, نهاية, الاسبوع,

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جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال أن رجل يبلغ من العمر 48 عاماً من...
نقلت الطواقم الطبية التابعة لنجمة داوود الحمراء شابة تبلغ من العمر 30 عاماً اثر...
توقع الراصد الجوي أن تبقى درجات الحرارة اليوم السبت دون معدلاتها لمثل هذا الوقت...
لقي إبراهيم الرميلات (40 عاما) من قرية تل عراد في النقب مصرعه اليوم الجمعة بحادث...
ارتفع منسوب بحيرة طبريا، خلال الليلة الماضية بنحو 2 سم، وفي المجمل 4 سم خلال...
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ، اليوم الجمعة، استشهاد مواطن واصابة 6 برصاص الجيش...
مددت محكمة الصلح في بيتح تكفا اليوم الجمعة فترة اعتقال شابين 36 و 34 عاما من الرملة...
التأم المجلس البلدي في ام الفحم، ، بشكل عاجل وطارئ عقب جريمة القتل وحوادث اطلاق...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي، أنّه:"تلقت الشرطة...
تتوالى المنخفضات الجوية على البلاد وترتفع معها نسبة الأمطار التي تتساقط بشكل...