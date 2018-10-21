حالة, الطقس:, منخفض, جوي, محملا, بالامطار, نهاية, الاسبوع,

توقعت دائرة الارصاد الجوية ان يكون الجو اليوم الاحد، غائماً جزئياً معتدلاً في معظم المناطق حارا نسبيا في الاغوار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى ادنى من معدلها السنوي العام بقليل، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتكون الأجواء هذه الليلة، غائمة جزئياً باردة نسبياً في المناطق الجبلية لطيفة في بقية المناطق، والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.واشارت الدائرة الى ان الجو يكون يوم غد الاثنين، غائماً جزئياً الى غائم حارا الى شديد الحرارة ومغبراً، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4-5 درجات مئوية، وفي ساعات المساء والليل تكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.ويكون الجو يوم الثلاثاء المقبل، غائماً جزئياً الى غائم حارا الى شديد الحرارة ومغبراً، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4-5 درجات مئوية، تكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.اما يوم الاربعاء المقبل فيكون الجو غائماً جزئياً الى غائم حاراُ نسبياً في معظم المناطق حارا في الاغوار، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.