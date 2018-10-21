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طمرة: اصابة شاب بجراح متوسطة اثر تعرضه لاطلاق نار



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اصيب شاب عند منتصف ليل اليوم بجراح متوسطة اثر تعرضه لاطلاق نار من قبل مجهولين في حي الجبل

وعلى الفور قام طاقم مركز الزهراوي الطبي بتقديم الاسعافات الاولية للمصاب ونقله الى مستشفى رمبام الحكومي في مدينة حيفا لاستكمال العلاج 

طمرة: اصابة شاب بجراح متوسطة اثر تعرضه لاطلاق نار




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