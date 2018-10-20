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جنوى يوقف طوفان يوفنتوس الذي امتد ل8 انتصارات



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أوقف جنوى سلسلة مضيفه يوفنتوس الإيجابية، التي امتدت لـ8 انتصارات متتالية في الكالتشيو، عندما أجبره على التعادل (1-1)، اليوم السبت، لحساب الجولة التاسعة من المسابقة.

وسجل كريستيانو رونالدو هدف يوفنتوس، بالدقيقة (18)، بينما أدرك دانييل بيسا التعادل لجنوى، في الدقيقة (67).

وبذلك، ارتفع رصيد البيانكونيري إلى 25 نقطة، بالمركز الأول، فيما رفع جنوى رصيده إلى 13 نقطة، بالمركز العاشر.

وكانت أولى محاولات اليوفي عبر رونالدو، الذي أطلق تسديدة بالقدم اليسرى، في الدقيقة 10، لتصل ضعيفة إلى يونوت رادو، حارس جنوى.

ووقف القائم الأيسر لجنوى أمام رأسية رونالدو، بعد عرضية كوادرادو من الجهة اليمنى، لترتد الكرة للبرتغالي، لكنه سددها فوق العارضة، بالدقيقة 14.

 

لكن "صاروخ ماديرا" نجح أخيرا في الوصول لشباك الضيوف، بالدقيقة 18، بعد تسديدة من كانسيلو أبعدها رادو بطريقة خاطئة، ليتابعها كريستيانو في المرمى الخالي.

وتصدى حارس جنوى لتصويبة جديدة من رونالدو، في الدقيقة 23، لكن الأخير واصل محاولاته، بتسديدة أخرى في أقدام لاعبي المنافس، خرجت إلى ركلة ركنية، بالدقيقة 35.

وكان كانسيلو - إلى جانب رونالدو - من أنشط وأفضل لاعبي البيانكونيري، في الشوط الأول، كما ساهم في تسجيل هدف اليوفي الوحيد.

 

وهذا بينما كان ماريو ماندزوكيتش الأسوأ في يوفنتوس، وغاب تأثيره طوال هذا الشوط.

وفي المقابل، لعب جنوى في حدود إمكاناته، وظل داخل منتصف ملعبه، حيث فشل في الوصول إلى مرمى تشيزني، بأي كرة خطيرة.

وفي الشوط الثاني، كادت رأسية مهدي بن عطية، بالدقيقة 47، أن تسكن شباك رادو، إلا أنها مرت بمحاذاة القائم.

وجاءت أولى فرص جنوى الخطيرة في الدقيقة 52، عن طريق الهداف كريستوف بياتيك، بتسديدة قوية في زاوية صعبة، إلا أن تشيزني تألق وأبعدها لركنية.

وتمكن الضيوف من التعادل، في الدقيقة 67، بعد عرضية متقنة من كوامي، أسكنها بيسا الشباك، وسط غياب الرقابة الدفاعية من بونوتشي.

وجاء هدف جنوى من خطأ متكرر لدفاع يوفنتوس، خاصة من جانب بونوتشي، الذي تسبب في استقبال فريقه أكثر من 3 أهداف، منذ انطلاق الموسم.

 

وكاد رونالدو أن يرد سريعًا، ويتقدم من جديد، بعد عرضية من الجهة اليسرى، سددها بالرأس بجوار المرمى.

وتخلى ماسيمليانو أليجري، مدرب يوفنتوس، عن بليز ماتويدي بالدقيقة 71، ليدخل بدلا منه باولو ديبالا، لتعزيز الهجوم.

ومرت تصويبة ديبالا من على حدود منطقة الجزاء، بجوار المرمى، بالدقيقة 76.

وتمكن جنوى من الظهور بمستوى رائع، في الشوط الثاني، حيث أغلق المساحات أمام لاعبي يوفنتوس، إلى جانب التمركز جيدًا داخل منطقة الجزاء، وهو ما أوقف بشكل كبير خطورة عرضيات أصحاب الأرض.





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