حورة, النقب:, اصابة, شابين, بجراح, خطيرة, خلال, شجار,

اصيب مساء اليوم السبت شابين بالعشرينات من عمرهما بجراح متفاوتة ذلك خلال شجار بالقرب من بلدة حورة في النقب جنوبي البلاد
طواقم الاسعاف التابعة لمؤسسة نجمة داوود الحمراء عملت على نقل المصابين الى المستشفى لتلقي العلاج حيث وصفت حالتهما بالحرجة
اصيب مساء اليوم السبت شابين بالعشرينات من عمرهما بجراح متفاوتة ذلك خلال شجار بالقرب من بلدة حورة في النقب جنوبي البلاد
طواقم الاسعاف التابعة لمؤسسة نجمة داوود الحمراء عملت على نقل المصابين الى المستشفى لتلقي العلاج حيث وصفت حالتهما بالحرجة
كلمات متعلقةحورة, النقب:, اصابة, شابين, بجراح, خطيرة, خلال, شجار,
اقيم اليوم احتفال بتدشين الطابق الثاني للمركز الجماهيري دبوريه لذوي الاحتياجات...
قررت اللجنة الخاصة التي تعنى بنقل الاصلاحات بتوزيع اموال التكهنات الرياضية"توتو"...
صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة الثانية والثالثة (الاثنين) على اقتراح قانون...
توفي في مستشفى سوروكا في بئر السبع عصر اليوم الثلاثاء الفتى كرم الجعار البالغ من...
لقي شاب من سكان مدينة ام الفحم بالاربعينيات من عمره مصرعه , واصيب شابين اخرين...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: مع نهاية تحقيق مركز...
في أجواء احتفالية بهيجة، وبحضور جمهور غفير من الأهالي والأطفال، شارك رئيس مجلس...
اعتدى مجموعة أشخاص، صباح اليوم الثلاثاء، على قسم الطوارئ في مستشفى مجمع فلسطين...
صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع، اليوم الثلاثاء، على مشروع...
باجواء من البهجة والسرور ، أقيم صباح اليوم الثلاثاء قداس احتفالي بمناسبة عيد...