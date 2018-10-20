حورة, النقب:, اصابة, شابين, بجراح, خطيرة, خلال, شجار,

اصيب مساء اليوم السبت شابين بالعشرينات من عمرهما بجراح متفاوتة ذلك خلال شجار بالقرب من بلدة حورة في النقب جنوبي البلاد

طواقم الاسعاف التابعة لمؤسسة نجمة داوود الحمراء عملت على نقل المصابين الى المستشفى لتلقي العلاج حيث وصفت حالتهما بالحرجة