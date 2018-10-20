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وصلة رقص لـ شريهان في حفل زفاف شيماء سيف



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حرصت الفنانة شريهان على حضور حفل زفاف الفنانة شيماء سيف والمنتج محمد كارتر الذي أقيم مساء الجمعة 19 أكتوبر 2018.




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