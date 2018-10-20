كفار, سابا:, إصابة, سيدة, (80, عاما), بجراح, خطيرة, إثر, تعرضها, للدهس,

في بيان للناطق بلسان مؤسسة نجمة داوود الحمراء الطبية اليوم السبت انه وصل إلى مركز الاسعاف التابع للمؤسسة بلاغا حول تعرّض سيدة تبلغ من العمر (80 عاما) للدهس في كفار سابا.

وقد هرع على الفور طاقم الإسعاف لتقديم العلاج للمصابة، ووصفت جراحها بالخطير