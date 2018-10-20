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عرض مسرحية "حكاية رحاب" لطلاب العاشر في "الأهليّة"



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من ضمن الخدمات والفعاليات الثقافيّة والترفيهيّة التي تقدمها المكتبة العامة إبن زيدون في ام الفحم، وبالتنسيق مع مركز التربية الاجتماعية في المدرسة المربي زياد اغبارية، تم دعوة طلاب الصفوف العاشرة في المدرسة "الأهليّة" عتيد ام الفحم لعرض مسرحية بعنوان " حكاية رحاب " لمؤسسة الشروق للإنتاج الفني - البقيعة، وهي من تمثيل رنين سويد، محمد خير، احمد مداح.

 


هذا وقد استقبل الطلاب كلٌّ من السيدة كاتيا أبو جارور والسيد ابراهيم ابو شقرة، حيث افتتحا العرض بالشرح عن الخدمات والامكانيات التي تقدمها المكتبة.


المسرحية مأخوذة عن قصة رحاب بدر عندما تعرضت لحادث سير قبل 9 سنوات سنة 1996 وهي في الصف الثاني عشر بعد ان رقدت في المستشفى الذي توقع لرحاب البقاء في الحياه مدة لا تزيد عن اربعين يوما ، لكن الله امد في عمرها وبقيت على قيد الحياه مقعدة لكن املها كبير في الحياه وابت الا ان تروي قصتها لتكون عبرة للآخرين وتهدف معالجة قضايا السير المتفاقمة في هذه الايام.





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