تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-02-02 17:34:32 انتخاب المحامي احمد امين جابر رئيساً للجنة الشعبية بام الفحم |  2019-02-02 15:33:41 اهالي ام الفحم يتظاهرون ضد العنف ويغلقون شارع 65 |  2019-02-02 14:10:26 حريق منزل في بلدة طرعان |  2019-02-02 14:00:08 محمّد جمره محاميد من معاوية ينضم إلى فريق فوينتيلساز الاسباني |  2019-02-02 14:00:38 استضافة الاب إندراوس بحوث، المدبر البطريركي لابرشية الروم الملكيين الكاثوليك في مسابقة الكتاب المقدس‎ |  2019-02-02 14:00:23 الشاب امير قحاوش وزوجته يرزقان بمولود بعد انتظار دام 8 سنوات‎ |  2019-02-02 11:29:36 حماس: السلطة تعتقل نائبا مقدسيا |  2019-02-02 11:23:24 هبوعيل ابناء زلفة يفترق بالتعادل السلبي مع هبوعيل مجدال هعيمق |  2019-02-02 11:16:27 كفرمندا:اعتقال 9 اشخاص على خلفية الضلوع بالشجار العنيف |  2019-02-02 11:13:26 اجتماع سياسي للعربية للغيير في النقب يتحول لمهرجان حاشد‎ |  2019-02-02 09:49:30 الكشف عن صفقة سلاح ضخمة بين إسرائيل والهند |  2019-02-02 06:54:15 نتنياهو: يبدو أن مندلبليت رضخ لضغوط اليسار ووسائل الإعلام |  2019-02-02 07:00:56 الوزن الزائد خاصة بمنطقة البطن يضعف وظائف الكلى |  2019-02-02 06:47:41 اصابات واعتقالات خلال شجار عنيف في كفرمندا |  2019-02-02 07:00:47 الطقس:غائماً جزئياً الى صاف ولطيفاً خلال النهار |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

طمرة: اعتقال مشتبهين (24,27 عاما) للاشتباه بضلوعهما باطلاق الرصاص على آخر



  |     |   اضافة تعليق



قامت الشرطة باعتقال شابين يبلغان من العمر (24,27 عاما) صباح اليوم السبت وذلك للاشتباه بضلوعهما باطلاق النار على شاب (22 عاما) مساء امس في مدينة طمرة واصابته بجراح متوسطة

ولاحقا بحسب بيان الشرطة فقد قامت الشىطة باطلاق سراح احد المشتبهين على ان يتم تقديم الاخر للمحكمة بهدف تمديد اعتقاله  

طمرة: اعتقال مشتبهين (24,27 عاما) للاشتباه بضلوعهما باطلاق الرصاص على آخر




كلمات متعلقة

طمرة:, اعتقال, مشتبهين, (24,27, عاما), للاشتباه, بضلوعهما, باطلاق, الرصاص, على, آخر,

تابعونــا

انتخاب المحامي احمد امين جابر رئيساً للجنة الشعبية بام الفحم انتخاب المحامي احمد امين جابر رئيساً للجنة الشعبية بام الفحم 2019-02-02 | 17:34:32

بأجواء أخوية، تم مساء امس انتخاب مندوب العربية للتغيير في ام الفحم، المحامي احمد...

اهالي ام الفحم يتظاهرون ضد العنف ويغلقون شارع 65 اهالي ام الفحم يتظاهرون ضد العنف ويغلقون شارع 65 2019-02-02 | 15:33:41

للاسبوع الثالث على التوالي تظاهر بمدخل مدينة ام الفحم اهالي ضحايا جرائم...

حريق منزل في بلدة طرعان حريق منزل في بلدة طرعان 2019-02-02 | 14:10:26

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافئ كايد ظاهر :"حريق في منزل ببلدة طرعان...

استضافة الاب إندراوس بحوث، المدبر البطريركي لابرشية الروم الملكيين الكاثوليك في مسابقة الكتاب المقدس‎ استضافة الاب إندراوس بحوث، المدبر البطريركي لابرشية الروم الملكيين الكاثوليك في مسابقة الكتاب المقدس‎ 2019-02-02 | 14:00:38

بحضور قدس الاب إندراوس بحوث، المدبر البطريركي لأبرشية عكا وحيفا والناصرة وسائر...

الشاب امير قحاوش وزوجته يرزقان بمولود بعد انتظار دام 8 سنوات‎ الشاب امير قحاوش وزوجته يرزقان بمولود بعد انتظار دام 8 سنوات‎ 2019-02-02 | 14:00:23

بعد انتظار دام ٨ سنوات ، رزق اليوم الاربعاء المواطن امير قحاوش من سكات مدينة ام...

هبوعيل ابناء زلفة يفترق بالتعادل السلبي مع هبوعيل مجدال هعيمق هبوعيل ابناء زلفة يفترق بالتعادل السلبي مع هبوعيل مجدال هعيمق 2019-02-02 | 11:23:24

تعادل فريق هبوعيل أبناء زلفة، بقيادة المدرب موريس أوزان و في المباراة البيتية...

كفرمندا:اعتقال 9 اشخاص على خلفية الضلوع بالشجار العنيف كفرمندا:اعتقال 9 اشخاص على خلفية الضلوع بالشجار العنيف 2019-02-02 | 11:16:27

اعتقلت الشرطة فجر اليوم السبت 9 اشخاص من بلدة كفرمندا بشبهة ضلوعهم بالشجار العنيف...

اجتماع سياسي للعربية للغيير في النقب يتحول لمهرجان حاشد‎ اجتماع سياسي للعربية للغيير في النقب يتحول لمهرجان حاشد‎ 2019-02-02 | 11:13:26

استضافت رهط مساء اليوم الجمعة قيادة العربية للتغيير في اجتماع حاشد دعما للعربية...

اصابات واعتقالات خلال شجار عنيف في كفرمندا اصابات واعتقالات خلال شجار عنيف في كفرمندا 2019-02-02 | 06:47:41

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:أفراد شرطة إسرائيل...

الطقس:غائماً جزئياً الى صاف ولطيفاً خلال النهار الطقس:غائماً جزئياً الى صاف ولطيفاً خلال النهار 2019-02-02 | 07:00:47

اليوم السبت، يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف ولطيفاً خلال النهار بارداً الى شديد...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids تسونامي يافطات تحذير شواطئ البحر البلاد تركيب وزارة الامن كفر مندا سلاح ضبط كارل جوستاف بندقية حملة تفتيشالخضيرة دهس طعن ام الفحم شاب مصرع الفتى احمد رفايعة قرية سالم قاصر ام الفحم اطلاق نار شجار سخنين مظاهرة قطرية نصرة للقدس الاقصى لجنة المتابعةإنسانيتنا أقوى من حظركم الحركة الاسلامية القدس اصابات قنابل غاز سرقة سلاح حارس مدرسة العفولة الشرطة التحقيق شاحن هاتف نقال اريكة كنبه ساعات طويلة احتراق بيت القدس اطفاء سلطة انقاذ احذروا تسرب مادة سامة بناية مبنى جلوبوس في لواء الجنوب منطقة اخلاء المبنى طواقم اطفاء انقاذ مصرع شخص حادث دهس شارع 70 عماد سليمان شفاعمرو مفترق سومخ طو الكرم مستشفى شرطة محمد عمر ابو ريا اطلاق نار انتقاما اسراء عابد الناصرة القاء زجاجات حارقة كيبوتس اشبل زيارة ابنءا فلسطينيين اسرى اهالي الجنود المخطوفين لدى حماس تظاهرة سجن مجيدومدارس كفر كنا مجاهد عواوده رئيس مجلس محلي جولة تفقدية توفيق الياس ياسمين كتيلي كتيلة قضاة قاضية قاضي الناصرة محكمة مركزية صلح متوسطة اصابة شاب تعرض اطلاق نار مدينة ام الفحم حي الكينا الشرطة تحقق
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com