طمرة: اعتقال مشتبهين (24,27 عاما) للاشتباه بضلوعهما باطلاق الرصاص على آخر
قامت الشرطة باعتقال شابين يبلغان من العمر (24,27 عاما) صباح اليوم السبت وذلك للاشتباه بضلوعهما باطلاق النار على شاب (22 عاما) مساء امس في مدينة طمرة واصابته بجراح متوسطة
ولاحقا بحسب بيان الشرطة فقد قامت الشىطة باطلاق سراح احد المشتبهين على ان يتم تقديم الاخر للمحكمة بهدف تمديد اعتقاله
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