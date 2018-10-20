بحضور العشرات من النساء المؤثرات في المجتمع العربي، نظمت الستايلست والمحامية ميرفت عودة برنامج التوعية لأهمية الفحص المبكر عن سرطان الثدي بعنوان "لأنك المحور" في مطعم Indiana

وقد شاركت بمداخلة مميزة خبيرة المكياج هبة شحادة التي اكدت على اهمية أن تقوم كل سيدة من الحضور بالمبادرة بالفحص المبكر لتشجيع الاخريات على الأمر

بينما قامت د. سحر بصول بتقديم محاضرة للحضور حول كيفية الفحص البيتي وأهمية الفحص المبكر عن سرطان الثدي



اما المربية نبيلة خوري فقد تحدثت بشكل مؤثر حول تجربتها مع سرطان الثدي ونجاحها بمحاربته

اما خبيرة المكياج لوما ياسين فتحدثت عن مبادرتها المميزة بالتبرع لكل سيدة مريضة بالسرطان وتعاني من تساقط شعرها بباروكة ملائمة لها

وقد قدمت شركة "جاك كوبا" للملابس الداخلية رعاية للحدث ضمن حملتها للتوعية بخصوص سرطان الثدي.