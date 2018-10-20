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لوبيتيجي يستعيد أسلحته أمام ليفانتي



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أعلن جولين لوبيتيجي، المدير الفني لريال مدريد، قائمة فريقه لمواجهة ليفانتي، غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الليجا.

ودخل كل من مارسيلو وإيسكو ألاركون وجاريث بيل وكريم بنزيمة ضمن قائمة استدعاءات مدرب ريال مدريد، بعد تعافيهم من الإصابات، ليصبحوا جاهزين للعب ولو لدقائق أمام ليفانتي.

 
واستدعى لوبيتيجي إجمالا 20 لاعبًا يعسكرون هذه الليلة بالمدينة الرياضية التابعة للنادي، على أن يختار من بينهم التشكيل الأساسي الذي سيدفع به في مواجهة ليفانتي.
 
وتقرر استبعاد حتى الآن اللاعبين خيسوس باييخو وماركوس يورينتي وفيدي فالفيردي لأسباب فنية، بينما يغيب داني كارفاخال بسبب الإصابة العضلية التي ألمت به.
 
وكان إيسكو قد تعافى من الجراحة التي خضع لها مؤخرا، وكذلك عاد مارسيلو وبنزيمة بعد تجاوزهما إصابة عضلية، ونفس الأمر بالنسبة للويلزي بيل الذي تحسن بعد المتاعب في العضلات التي حرمته من اللعب مع منتخب بلاده، بعد أن طلب تغييره في المباراة التي شهدت فوز الريال على ألافيس في الليجا.
 
وضمت القائمة 20 لاعبًا، هم:

حراسة المرمى: نافاس، كورتوا، كاسيا.

خط الدفاع: راموس، فاران، ناتشو، مارسيلو، أودريوزولا، ريجويلون.

خط الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو، أسينسيو، إيسكو، سيبايوس.

خط الهجوم: دياز، فينسيوس، فاسكيز، بيل، بنزيما.





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