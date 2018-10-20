تقرير:, إيران, نقلت, أسلحة, متقدمة, الى, حزب, الله,

كشفت شبكة فوكس نيوز الأميركية الإخبارية، اليوم الجمعة، نقلا عن مصادر استخبارات غربية أن إيران زادت شحنات الأسلحة المتطورة إلى حزب الله في لبنان.

وقد حددت المصادر العديد من الرحلات في الأيام الأخيرة التي يشتبه في أنها تضم مكونات أسلحة متطورة لإنتاجها في المصانع الإيرانية في لبنان.

وقالت الشبكة الإخبارية المقربة من صنع القرار في الإدارة الأميركية أن إحدى طائرات إيران وصلت إلى بيروت قبل ثلاثة أيام وعليها أجهزة نظام تحديد المواقع جي.بي.اس لتحويل صواريخ غير موجهة إلى صواريخ موجهة بدقة.

جاءت هذه الانباء على خلفية ما اعطته مجموعة العمل المالية الجمعة إيران مهلة جديدة حتى شباط/فبراير المقبل، للتقيد بالمعايير الدولية ضد تبييض الأموال ومددت بذلك فترة تعليق العقوبات ضد إيران السارية منذ نحو سنتين.

وأعلنت مجموعة العمل المالية على هامش اجتماعها المنعقد في باريس أنها تعرب عن "خيبة أمل" إزاء موقف إيران، البلد الوحيد مع كوريا الشمالية على لائحتها السوداء للدول غير المتعاونة.

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