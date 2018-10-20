مدرسة, الزهراء, تفتتح, مشروح, دورة, لكل, طالب, ومشروع, بيرح,

افتتحت مدرسة الزهراء اليوم الجمعة مشروع "دورة لكل طالب" ضمن التربية اللامنهجية اضافة الى مشروع بيرح.

هذا وقد افتتحت المدرسة مشروع تحديات ايضا في الاسبوع الماضي وتسعى ادارة المدرسة لتوفير الاطر المناسبة لكل طالب وطالب تعليميا وتربويا.

ومن الجدير ذكرة بان هذه المشاريع افتتحت بالتعاون بين بلدية عرابة والمركز الجماهيري محمود درويش وبحضور مدير المدرسة المربي الاستاذ عبد الله عاصلة وبحضور الاهالي والطلاب حيث ارتسمت البهجة على وجوه الطلاب. مدير المدرسة قال بان اهداف المدرسة من وراء هذه المشاريع هي ادخال السرور لطلابنا، تقليل العنف بالمجتمع، غرس روح المحبة والتسامح لدى الطلاب اضافة الى اهداف تعليمية.

افتتحت المشاريع بفعاليات تعارف بين الطلاب والمعلمين . ومن ثم بدأ الطلاب بالعديد من الدورات مثل: موسيقى، عزف، زومبا ، لغات، روبوتيكا، الساحر الصغير ، سباحة وغيرها من الدورات الجديدة والمتجددة.