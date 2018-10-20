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بمبادرة رابطة: فنانو عرابة يبدعون في بازارهم الاول للاشغال اليدوية ويدهشون الاهالي 



  |   عوض دراوشة   |   اضافة تعليق



بمبادرة رابطة الاكاديميين العرابية تجمّع اليوم عدة فنانين ومنتجين من عرابة لعرض أشغالهم وأعمالهم في ساحة النصب التذكاري للشهداء: فنانين تشكيليين، رسامين، منتجين بالخشب، بالكلور، منتجي تطريز وحياكة وغيرها. وبمشاركة العشرات من عرابة وخارجها والذين عبروا عن دهشتهم لمثل هذا الإنتاج والفخر بأنّه لمنتجين من عرابة، ومعبرين عن ثنائهم واعجابهم بفكرة البازار، الذي تم بتنظيم ودعوة من رابطة الطلاب الاكاديميين وهي اطار مستقل فاعل بالبلد منذ ست سنوات يعمل على التوجيه المهني والاكاديمي للطلاب الجامعيين إضافة لفعاليات ثقافية تربوية مجتمعية مختلفة، إبداعية خارجة عن المألوف.

بحديث مع أعضاء رابطة الطلاب الأكاديميين قالوا أنّه سيكون هناك بازار ثاني قريبًا لما لاقاه الجمهور من استحسان ومحاولين دعم فنانين أكثر وجمعهم فيه، مؤكدين أنّ هذا هو الهدف الأول والأخير، فلا يعقل أن يكون كم من الفنانين ومنهم على مستوى عالمي حتّى ولا يتم تعريف أهل البلد فيهم، ومن الواجب دعمهم أولًا وأخيرا.

كما وأنّ فكرة البازار هي محاولة لاحياء الفن والثقافة والتراث وتكريس قيمته وحضوره لدى مختلف الأجيال، ولم يتم اختيار النصب التذكاري للشهداء عبثًا، إذ انّ اختيار المكان أيضًا هو محاولة لاحياء هذا المكان الذي يستحق التفعيل والمعرفة والاشهار وليس فقط مجرد وجود.

 





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