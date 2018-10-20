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حالة الطقس: امطار خفيفة ترافقها اجواء حارة هذا الاسبوع



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الأجواء غير المستقرة تستمر بالتأثير على البلاد اليوم السبت وغداً الأحد، وذلك على اثر تواجد منخفض جوي على السطح، مقترن بامتداد منخفض بارد على الطبقات العليا، ما يعمل على تولّد سحب ركامية وتساقط أمطار محلية.

وفي التفاصيل، تبقى درجات الحرارة دون معدلاتها العامة اليوم السبت، وتتكاثر السحب خلال ساعات النهار تدريجياً، وتتجدد فرص تساقط الأمطار المحلية على شكل زخات مصحوبة بالرعد في أجزاء غير منتظمة من البلاد، قد تتسبب بتشكل السيول في الأماكن المنخفضة والأودية، وتنشط الرياح على فترات متباعدة، وفي ساعات الليل تضعف فرص الأمطار وتتحول الأجواء الى غائمة جزئيا ً.

وتستمر فرص تساقط زخات محدودة من الامطار نهار الاحد واردة في بعض المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها العامة، وتتحول الأجواء الى باردة نسبياً خلال ساعات الليل.

وفي يومي الاثنين والثلاثاء تتأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي على الطبقات العليا مرفق بامتداد منخفض حراري على السطح، وعليه، ترتفع درجات الحرارة بصورة ملحوظة لتتجاوز معدلاتها العامة بحدود 3-5 درجات مئوية، وتتحول الأجواء لتصبح حارة نسبياً في الجبال وأكثر حرارة في السواحل والمناطق المنخفضة والأغوار، وبالرغم من الأجواء الحارة المرتقبة، يتابع " طقس الوطن " احتمالية ضعيفة ظهرت إشارة لها، لنشوء أحوال جوية غير مستقرة، حيث أن الخرائط الجوية لم تحسم امرها بعد من ذلك.

اما يوم الأربعاء المُقبل، تنشأ أحوال جوية غير مستقرة من جديد نتيجة اقتراب منخفض جوي من البلاد، ويُتوقع انخفاض درجات الحرارة بصورة ملموسة، مع تكاثف السحب وتجدد فرص تساقط زخات الامطار الرعدية.

وقال الحلايقة أن الإشارات العامة " المُستلمة " تشير الى احتمالية تأثر البلاد بأول منخفض جوي في نهاية الأسبوع، مرفق بكتلة هوائية باردة ورطبة، تؤدي الى هبوط الحرارة بصورة ملموسة، وتحول الأجواء الى ماطرة وباردة في مناطق واسعة من البلاد.

حالة الطقس: امطار خفيفة ترافقها اجواء حارة هذا الاسبوع




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