مرشحو, الرئاسة, والعضوية, في, الرسنة, يوقعون, على, ميثاق, شرف,

بمبادرة أهل الخير، وبرعاية بعض المحاضرين الشيوخ وأئمة المساجد وبحضور رجال الدين المسيحيين والعديد من الوجهاء في قرية الرينة وجمع غفير من أهل البلدة الكرام، في حفل مهيب وجوّ من الحفاوة والاحترام، تمّ اليوم الجمعة 19.10.2018 في قاعة علي القاسم التوقيع على ميثاق شرف انتخابي لانتخابات السلطة المحليّة والّتي ستجري في الثلاثين من الشهر الجاري، وأتت هذه الخطوة تعزيزا لمبادئ الوفاق ونشرًا لثقافة التسامح والخير والمحبة وحفظا للنسيج الاجتماعي الرائع في البلدة.

وافتتح الحفل الشيخ الدكتور أبو علي محمد سلامة حسن الذي رحب بالحضور، ثم كانت كلمة الأب سمعان بجالي، وثم تحدث الشيخ محمد حشمة إمام مسجد الاعتصام، ومن ثم كانت كلمة للشيخ إياد طاطور جميع الكلمات تمحورت بالحث على الأُخوّة والمحبة وحمل امانة البلد على وجه العمل والأمانة والنهج الصادق في خدمة الرينة وأهلها.

يُشار إلى أن المُبادرين لهذا الميثاق المبارك هُم الأخوة الأفاضل: الحاج عمر علي سيدي، الدكتور محمد سلامة حسن، الدكتور توفيق عمر سيدي، السيد عفو فواز بصول، الحاج وائل زعرورة، الشيخ إياد أمين طاطور

وكما تحدّث الدكتور توفيق سيّدي رئيس قسم الدين والدراسات الإسلاميّة في أكاديميّة القاسمي معبّرا عن سعادته بهذا التآلف الكبير والجمع الكريم الّذي اجتمع لتأكيد التكاتف والتآزر والتعاون على الخير والمعروف. والذين تداعوا في هذا الحفل المهيب ليعلنوا اعتزازهم وفخرهم ببلدتهم الطيّبة الحبيبة؛ قرية الرينة التي تؤلّف نسيجا اجتماعيّا رائعا... يسعون جميعا لأن يبقى دائما ناصعًا جميلا.

وأكّد الدكتور توفيق دعوة الشرائع السماويّة جميعها للتراحم والتحابِّ وتقبّلِ الآخَرِ وإنْ كان مختلفا، وختم د. توفيق كلمته بقراءة نصّ الميثاق

ميثاقُ شرفٍ لانتخابات السلطة المحليّة الرينه 2018





1.نحن الموقّعون على هذا الميثاق نؤكّدُ العلاقَة الطيّبة الّتي تجمعُنا في بلدتنا الحبيبة قرية الرينه، ونعبّر عن احترامنا لجميع المرشحين في قوائم الرئاسة والعضويّة واحترامِ حقّهم الديمقراطي في التنافس الشريف والحرّ، ونؤكّد الآتي:

2.إنّ من حقّ المرشحين في القوائم المختلفة القيامَ بجميع النشاطات الانتخابيّة اللّازمة لإنجاح حملاتهم الانتخابيّة من دون أيّ عائق.

3.تبنّي الخطابِ المعتدِلِ وتعزيزِ التسامحِ وثقافةِ السلام، ورفضَ العنفِ بكافّة أشكاله.

4.إبرازَ الحسِّ الديمقراطي، وعدمَ توظيفِ النزعة العائليّة والطائفيّة توظيفا سلبيا، والتأكيدَ على حريّة التنافس والحوار على أساس البرامج الانتخابيّة.

5.إيمانَنا أنّ كسبَ الأصوات بشفافيّة وبطرق مشروعة؛ حقٌّ لكلّ قائمةٍ أو مرشحٍ أو ائتلاف..

6.احترامَنا لخَيارِ الناخِبِ كحقٍّ قانوني، له احترامُه، وعدمِ إحراجِه عند ممارسة حقّه الانتخابي والإدلاءِ بصوتِه في مراكز الاقتراع.

7.عدمَ استخدامِ وسائلَ الإعلام ومواقِعَ التواصُلِ الاجتماعي استخدامًا مسيئا، واعتمادَ الحوارِ البنّاءِ أسلوبا لبثّ القناعات، وسبيلا لإقناع الناخبين وللفوز والنجاح.

التزامَنا بالقانون والنظامِ العام

8.احترامَنا مشاعِرَ جميعِ الناخبين بكافّة أطيافهم وطوائفهم

9.عدمَ استخدام الدين أو الرموز الدينيّة استخدامًا مسيئا.

10.التزامَنا بمبدأِ التداولِ السلميِّ للسلطة والقَبولِ بنتائجِ الانتخابات، وتجنّبِ المظاهرَ الاستفزازيّةِ بعد إقرار النتائج.

ثمّ انتُدب الحاج أبو توفيق عمر السّيدي وهو من المبادرين لدعوة مرشحي الرئاسة للتوقيع معا على الميثاق. ثمّ دعى الشيخ الدكتور أبو علي مرشحي قوائم العضوية للتوقيع حسب الترتيب الهجائي لأسماء قوائمهم الانتخابيّة.