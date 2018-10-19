دفيئة, حكايا, تختتم, ورش, 2018, لأدب, الأطفال, بمعرض, لرسومات, وكتابات,

نظّمت دفيئة حكايا لأدب وثقافة الأطفال والفتيان، أمس الأول الأربعاء، معرضًا لرسومات وكتابات المشاركين في المرحلة "ب" للمتقدّمين، من ورش الكتابة والرسم لكتب الأطفال، في قاعة المركز الجماهيريّ في شفاعمرو.





ويأتي تنظيم هذا المعرض ضمن البرامج الختاميّة لعام 2018، الذي تخللته ثماني ورش في الكتابة والرسم لأدب الأطفال، بين ورش رسم وكتابة للمبت

دئين (المرحلة أ) وورش رسم وكتابة للمتقدمين (المرحلة ب)، جرت في استوديو الورش بعكا، ومركز "تبوّاح بايس" في باقة الغربية ومركز "أطافيل" في عرعرة، وبدعم من مديرية الثقافة العربيّة ومفعال هبايس.

وشمل المعرض الختاميّ رسوماتٍ لكل مشارك/ة من ورش الرسم للمتقدّمين، من مشاريع كُتب عملوا عليها أثناء ورشتيّ الرسم للمتقدّمين لهذا العام، إلى جانب عرض نصوص لطلاب وطالبات مسار المتقدّمين في الكتابة. وقد أشرفت على ورشة الرسم للمتقدّمين في باقة الغربيّة الرسامة والمحاضرة دانا شمير، وأشرفت الكاتبة والمُوجّهة القاهرة عبد الحيّ على ورشة الكتابة للمتقدّمين في عرعرة والكتابة للمبتدئين في باقة الغربيّة، وأشرف الرسّام والمحاضر تساحي فيربر على ورشة الرسم للمبتدئين في عارة وورشة الرسم للمبتدئين والمتقدّمين في عكا، فيما أشرف الموجّه والمحاضر لؤي وتد على ورشتيّ الكتابة للمتقدّمين والمبتدئين في عكا.



وقال الكاتب علاء حليحل، مدير الدفيئة، إنّ عمل الدفيئة في تصاعد مطرد، "ونحن نشهد إقبالًا كبيرًا يزداد كلّ عام على هذه الورشات، إذ زاد عدد الطلاب والطالبات في ورش عام 2018 على 70 طالبًا. نحن نرى في هذه الورش مجهودًا هامًا لتعزيز قدرات الرسم والكتابة في مجال كتب الأطفال، وهو المجال الذي يعاني صعوبات كبيرة لدينا ونأمل أن نُسهم في هذه المهمة الصعبة وطويلة الأمد".

وتخلّل الأمسية معرض للكتب التي أصدرتها الدفيئة في العاميْن الأخيريْن، من بينها كتب لخرّيجي وخرّيجات ورش الدفيئة، وهي: "حزّر فكّر أنا مين؟" للكاتبة أحلام كيّال نوباني والرسّامة فاتن جرّوس- جريس؛ "عملاق أمير الصغير" للكاتبة نجوى زريق والرسّامة شارلوت شاما؛ "لبيبة صائدة البرتقال" الذي كتبه ورسمه محمد جبالي. وسيصدر عن الدفيئة حتى نهاية العام الجاري كتاب آخر من نتاج خرّيجي ورش الدفيئة وهو "لماذا تبكي الزهور؟"، من تأليف مي عرو ورسومات إنصاف صفوري.

وفيما يلي أسماء طلاب وطالبات ورش الكتابة والرسم:

■ رسم متقدّمون في باقة الغربيّة: بروج بدير، فادي أبو رقيّة، مها أبو حسين، تركيا عبد الحيّ، مازن عبد الحيّ وياسمين جاروشي.

■ رسم متقدّمون في عكا: نوال قيس، راوية زيدان، سعاد خمايسي وسكينة مروّات.

■ كتابة متقدّمون في عكا: آمال شعبي- بشارة، أمان جرايسي، دعاء بشير، فادي أبو رقيّة، فاطمة حجازي، كفاح عبد الحليم ومروة زيداني.

■ كتابة متقدّمون في عرعرة: فتحيّة مصاروة، منال صعابنة، مي عرو وطارق مهلوس.