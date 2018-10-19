هبوعيل, ابناء, مصمص, يفوز, 2-1, على, هبوعيل, ابناء, عارة, عرعرة,

وسجل لفرق مصمص كل من محمد كبها وامين محاجنة بينما سجل هدف عرعرة اللاعب عمر محاجنة وبهذا الفوز فريق مصمص يبقى متكاملا في الدوري بعد ان سجل فوزه الرابع يحصد 12 نقطة من اصل 12 نقطة

ضمن مباريات الاسبوع الخامس لدوري الدرجة الثانية المنطقة الشمالية ب استضاف فريق هبوعيل ابناء عارة عرعرة فريق هبوعيل ابناء مصمص على ارض ملعب كفرقرع البلدي د بحيث استطاع الفريق من مصمص تحقيق الفوز بنتيجة ٢-١.

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