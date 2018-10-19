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توتنهام يغري برشلونة لبيع مالكوم



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يعاني اللاعب البرازيلي الدولي، مالكوم دي أوليفيرا، من قلة المشاركة مع فريقه الجديد برشلونة، حيث لم يظهر إلا في 25 دقيقة في مختلف المسابقات حتى الآن.


وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية، إن مالكوم بات مرغوبًا فيه بالسوق، مما يضع برشلونة في وضح يسمح له بإعادة الاستثمار في الصفقة، التي كلفت خزائن البلوجرانا نحو 40 مليون يورو في الصيف.

وأشارت إلى أن توتنهام، يغري برشلونة بعرض 50 مليون يورو لضم مالكوم في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، أي بزيادة نحو 10 ملايين يورو، عما دفعه البارسا في الصفقة، على الرغم من أن البلوجرانا لا ينوي الاستماع لأي عروض في الوقت الراهن، ويريد الانتظار ورؤية كيف ستطور الأمور في الأسابيع المقبلة.

واستطاع برشلونة أن يخطف مالكوم قبل روما، في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وذلك بعد أن فشلت صفقة البرازيلي الآخر ويليان من تشيلسي.


وأكدت الصحيفة أنه على الرغم من الوضع غير الجيد للاعب في الفريق حتى الآن، إلا أنه يتمتع بالهدوء والثقة في إمكانياته، لكنه يعرف أيضًا أن العديد من الأندية سترغب في ضمه لو قرر الرحيل.

ولفتت إلى أن برشلونة، علم باهتمام إنتر ميلان وآرسنال، حيث طلب الناديان من البارسا الحصول على اللاعب على سبيل الإعارة وهو ما لا يريده النادي الكتالوني حتى الآن.

وختمت بأنه على الرغم من كثرة اللاعبين في هجوم برشلونة في الوقت الراهن، إلا أن الموسم ما زال طويلًا، وسوف يأتي الوقت الذي يكون فيه لمالكوم أهمية.

وكان توتنهام يرغب في الحصول على اللاعب في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، لكن بوردو رفض رحيله، لكن النادي اللندني سوف يحاول التعاقد مع اللاعب في يناير/كانون الثاني القادم.
توتنهام يغري برشلونة لبيع مالكوم




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