بيكهام:علاقتي, مع, زوجتي, أصبحت, أكثر, تعقيداً,

بعد حوالي الـ19 عاماً على زواجهما تحدث لاعب كرة القدم الإنكليزي الشهير ​ديفيد بيكهام​ بصراحة عن علاقته حالياً مع زوجته ​فيكتوريا بيكهام​ بعد كل هذه المدّة.

وجاء حديث ديفيد هذا في لقطات من مقابلة أجريت معه وستعرض في برنامج المنوعات الاسترالي The Sunday Project حيث قال:" أن تتزوج كل هذه المدة كتلك التي قضيتها مع فيكتوريا، فهذا دائماً عمل شاق، وصارت العلاقة أكثر تعقيداً بلا شك".وتحدث كذلك ديفيد عن أولاده مشيراً إلى أن الأبوّة من الأشياء البسيطة التي تحدث فرقاً كبيراً أحياناً بحياة بعض الأشخاص، وهو الأمر الذي لاحظه بنفسه مع أطفاله، حيث صنعوا الفارق بالفعل في حياته.