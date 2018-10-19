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اعتقال شابين من عبلين بشبهة اطلاق نار في حفل زفاف



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



اعتقلت الشرطة الليلة الماضية شابين بالعشرينيات من عمرهما من سكان اعبلين , وذلك بشبهة اطلاق نار في حفل زفاف بالقرية مساء الخميس .


وبحسب البيان الصادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال:"خلال نشاط لشرطة شفاعمرو سمع صوت اطلاق نار في بلدة اعبلين , رجال الشرطة توجهوا الى المكان الذي صدر منه الصوت وهو مكان يقام فيه حفل زفاف , ولاحظوا بهروب شابين بسيارة من المكان , رجال الشرطة اوقفوا السيارة وقاموا بتفتيش شابين كانا بداخلها وعثروا على مسدس بحوزة احد الشابين ".

الشرطة ستقدم الشابين للمحكمة لتمديد اعتقالهما اليوم الجمعة لاستكمال التحقيق .
اعتقال شابين من عبلين بشبهة اطلاق نار في حفل زفاف




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