اعتقال, شابين, من, عبلين, بشبهة, اطلاق, نار, في, حفل, زفاف,

اعتقلت الشرطة الليلة الماضية شابين بالعشرينيات من عمرهما من سكان اعبلين , وذلك بشبهة اطلاق نار في حفل زفاف بالقرية مساء الخميس .

وبحسب البيان الصادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال:"خلال نشاط لشرطة شفاعمرو سمع صوت اطلاق نار في بلدة اعبلين , رجال الشرطة توجهوا الى المكان الذي صدر منه الصوت وهو مكان يقام فيه حفل زفاف , ولاحظوا بهروب شابين بسيارة من المكان , رجال الشرطة اوقفوا السيارة وقاموا بتفتيش شابين كانا بداخلها وعثروا على مسدس بحوزة احد الشابين ".الشرطة ستقدم الشابين للمحكمة لتمديد اعتقالهما اليوم الجمعة لاستكمال التحقيق .